Mit Retro-Logo und neuer Farbe: Nächstes Bayern-Trikot offenbar geleakt

Der FC Bayern wird in der kommenden Saison mit ungewöhnlichen Trikots auflaufen. Ein Leak verrät, wie das dritte Design für 2023/24 aussehen soll.

München – Mit den Verkäufen von Trikots nehmen Spitzenklubs vor allem zu Beginn jeder Saison viel Geld ein. Beim FC Bayern gibt es jedes Jahr drei neue Jerseys: ein Heimtrikot, ein Auswärtsdress sowie ein Ausweichtrikot, das auch in der Champions League genutzt wird. Hinzu kommen Sondereditionen, etwa für die Wiesn oder besondere Anlässe, wie das Jubiläum des Olympiastadions. Im Internet kursieren seit Kurzem Fotos des angeblichen neuen Ausweichtrikots der Münchner.

Drittes Trikot des FC Bayern geleakt: Heim- und Auswärtstrikot wurden wohl schon verraten

In Zeiten des Internets kursieren die Muster der neuen Trikots bereits Monate bevor diese auf dem Markt erscheinen. So soll beispielsweise schon seit mehreren Monaten feststehen, wie das Heimtrikot der Bayern für die kommende Spielzeit aussieht. Auch das neue Auswärtstrikot, das mit den ungewöhnlichen Farben Schwarz und Lila sowie einem modernen Weltkartendesign überrascht, wurde bereits im Internet veröffentlicht.

Nun machte das Portal Footy Headlines, auf dem verdächtig oft die Designs für künftige Trikots aus der ganzen Welt geleakt werden, den Hattrick perfekt und präsentierte auch das dritte Bayern-Jersey für kommende Saison. Bei der vermeintlichen neuen Spielbekleidung, die am Sonntag auf der Website präsentiert wurde, handelt es sich offenbar um das dritte Trikot, das vorzugsweise im Europapokal getragen wird.

FC Bayern läuft künftig wohl mit Retro-Wappen auf – und in komplett neuer Farbe

Vielen Fans könnte es gefallen, denn das Trikot hält einige einzigartige Details bereit. So wird nicht etwa das normale Vereinsemblem des FC Bayern die Brust des Jerseys zieren, sondern das Retro-Logo aus dem Jahr 1923, das mit einer längeren Unterbrechung während der NS-Zeit bis 1954 genutzt wurde. Noch heute steht das alte Wappen, auf dem die Buchstaben ‚FCBM‘ ineinander übergehen, beim Anhang hoch im Kurs.

Auch die Wahl der Farbe ist höchst ungewöhnlich, denn die Bayern würden dem Design zufolge bald in cremefarbenen Trikots auflaufen. Das Vereinswappen, der Sponsorendruck sowie das Logo des Ausrüsters Adidas hingegen sind auf den entsprechenden Fotos dunkelrot. Das Leiberl könnte also ein Highlight für Traditionalisten sein, sollte es tatsächlich in dieser Form auf den Markt kommen. In der Vergangenheit hat sich das Portal Footy Headlines jedenfalls selten getäuscht und meist recht behalten, etwa mit dem aktuellen Bayern-Auswärtstrikot. (ajr)