FC-Bayern-Ultras verkünden neue Fanfreundschaft

Von: Niklas Kirk

Die Südkurve München mit einer großen Blockfahne, anlässlich des eigenen Jubiläums © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

In einer Mitteilung macht die Ultragruppierung „Schickeria“ eine Freundschaft mit Empoli offiziell. Es ist nicht die erste im Mutterland der Ultras.

München – Trotz der 0:2-Niederlage im Ligaheimspiel gegen die SSC Napoli gab es in der heimischen Fankurve des FC Empoli Grund zum Feiern. Anlass war die offizielle Begründung der Freundschaft zwischen den „Ultras Empoli“ und der Münchner Gruppierung „Schickeria“. Dem Anlass entsprechend hing eine Zaunfahne der FC-Bayern-Fans über jener ihrer italienischen Gastgeber in der Curva Maratona Emiliano del Rosso.

Auch in Form einer Blockfahne, auf dem die Logos der beiden Gruppen zu sehen war, wurde dem Bündnis gedacht. Ähnlich wie in München herrscht auch bei den Empolesi ein antirassistischer Grundkonsens in der Kurve.

Neue Freundschaft von FC-Bayern-Fans – erste Kontakte bereits vor acht Jahren

Auf der Internetpräsenz der Südkurve München, einem Kommunikationskanal, den auch die Gruppe „Schickeria“ nutzt, wurde in einer Erklärung die Freundschaft bekannt gegeben. „Was vor über acht Jahren mit einzelnen Kontakten und einem Besuch von fünf Empolesi bei unserem Europapokal-Gastspiel in Rom begann, ist nun offiziell“, so der Wortlaut.

Ultras des FC Empoli bei einem Heimspiel. © picture alliance / dpa | Fabio Muzzi

„Wir und die Ultras Empoli gehen Seite an Seite. Gestern waren wir zum Heimspiel gegen Napoli mit der bis dato größten Abordnung an FC Bayern Ultras zu Gast und haben mit Stolz das erste Mal unsere Fahne in der Curva Maratona Emiliano del Rosso über die der Ultras Empoli gehängt. Wir freuen uns schon, die Empolesi bald zum Gegenbesuch in der Südkurve begrüßen zu dürfen“. Gegenseitige Spielbesuche der jeweiligen Vereine sind zentraler Bestandteil solcher Freundschaften.

Der Zusammenschluss, zu dem die Freundschaft nun besteht, konstituierte sich dabei vor noch nicht allzu langer Zeit, wie in der Mitteilung erwähnt wird. „Neben der zahlreichen und größer werdenden Besuche und den intensiven persönlichen Freundschaften, haben wir uns auch sehr darüber gefreut, dass sich eine Vielzahl unserer Freunde in der Toskana im vergangenen Sommer zur Gruppe Ultras Empoli zusammengeschlossen haben.“

Freundschaften der FC-Bayern-Fans – weiteres Bündnis mit Gruppe aus Marken

Das Bündnis zur Gruppe aus der Toskana ist jedoch nicht die erste Verbindung der Bayern-Ultras nach Italien. Bereits 2005 sorgten reisefreudige Münchner für erste Kontakte zu einer weiteren italienischen Ultra-Gruppe, den Ultras Samb von Sambenedettese aus dem markischen San Benedetto del Tronto. Auch hieraus entstand eine Freundschaft, die beiden Gruppen nach einiger Zeit offiziell begründeten. Der Klub und seine Fans müssen sich jedoch aktuell mit einem Dasein im Mittelfeld der viertklassigen Serie D begnügen. (nki)