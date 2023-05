Käpt‘n Kimmich und dann? Tuchel will neue Hierarchie

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Durch den perspektivischen Wegfall alter Leitwölfe braucht der FC Bayern bald neue Hierarchien. Doch einige Kandidaten verbleiben noch im Wartestand.

München – So ein Fußballfeld bietet viele Perspektiven, auf 105 Metern Länge und 68 Metern Breite gibt es unzählige Blickwinkel auf das Geschehen auf dem Rasen. Rund um den Trainingsplatz des FC Bayern aber bietet sich ein Standpunkt besonders an. Er befindet sich dort, wo Joshua Kimmich agiert, und wurde über die sozialen Medien des Rekordmeisters dieser Tage unter dem passenden Namen „Kimmich-Cam“ verkauft. Zu sehen ist im rund halbminütigen Zusammenschnitt: ein sehr motivierter Mann, der versucht, alle mitzureißen.

Joshua Walter Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 in Rottweil Position: Defensives Mittelfeld Bisherige Vereine: RB Leipzig, FC Bayern Länderspiele 76 (5 Tore) für Deutschland

Hierarchien im Team des FC Bayern – Joshua Kimmich aktuell besonders gefordert

„Gut, Benjamin“, „Joao, jetzt bist du da“, „ja, Serge“, „weiter, weiter, weiter“, „Noussi, sehr gut“, „Bravo, King“ – die Kommandos, die da aus Kimmichs Kehle in Richtung seiner Mitspieler kommen, sind klar, bestimmt und durchweg positiv. Der 28-Jährige, der den FC Bayern in diesem Fußballjahr schon sechs Mal als Kapitän aufs Feld geführt hat, weiß, dass er im Moment – wo Beine und Köpfe müde sind, im Kampf um die Meisterschaft aber Höchstleistung benötigt wird – besonders gebraucht wird. Und er weiß auch, dass er mit Blick in die nahe Zukunft, in der die Rolle von Thomas Müller sich weiter verändern dürfte, verstärkt gefragt sein dürfte. Als Antreiber, als Wortführer, als Führungspersönlichkeit. Also: Als einer der wenigen, die das drohende Machtvakuum im Kader füllen könnte.

Dass die Ansammlung von Stars schon jetzt, wo Müller seine Rolle als dienstältester Spieler noch leidenschaftlich ausfüllt, von flacher Hierarchie geprägt ist, ist bekannt. In Zeiten, in denen Kapitän Manuel Neuer verletzt fehlt, gehen seine Stellvertreter Müller und Kimmich voran, sie werden unterstützt von den beiden Mannschaftsräten Leon Goretzka und Kinsgley Coman – dahinter aber sieht es mau aus. Das Fehlen einer klaren Hackordnung hat auch Thomas Tuchel schnell bemerkt, in internen Gesprächen wurde es bereits mehrfach thematisiert.

Leitwolf im Bayern-Training: Joshua Kimmich hier neben Thomas Müller © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Tuchel will neue Hierarchie – Neuzugänge sollen das „mia san mia“ verinnerlichen

Und auch bei der Suche nach potenziellen Neuzugängen richten sich die Augen der Führungsetage nach Informationen unserer Zeitung nicht nur auf die fußballerische Qualität. Dass der ausgelaugten Mannschaft aktuell Mentalitätsspieler fehlen, wurde hausintern ausgemacht. Der Tenor: Sinnvoll verstärken heißt nicht nur, große Namen an die Säbener Straße zu locken. Es geht als Spieler des FC Bayern um deutlich mehr als Technik und Taktik. Im Fokus steht der unbedingte Wille, über Grenzen zu gehen, für Verein und Mitspieler alles zu geben. Plump übersetzt: das ‚Mia san mia‘.

Die Generation um Müller und Neuer hat dieses Selbstverständnis noch eingeimpft bekommen. Die Zeit, es weiterzugeben, drängt so langsam. Neuer (Vertrag bis 2024) plant zwar, noch einige Jahre als Kapitän an Bord zu bleiben und ist in seiner aktuellen Reha deutlich näher am Team als in zurückliegenden Verletzungsperioden. Er gilt jedoch als ruhiger Anführer, der vor allem mit Leistung vorangeht.

Neue Hierarchien beim FC Bayern – Thomas Müller in neuer Rolle als „Co-Trainer“

Anders steht es da um Müller, dessen Wort als Meinungsmacher immer Gewicht hat. Nicht umsonst wirkt der 33-Jährige auch aktuell auf der Bank wie ein Co-Trainer. Dass sein Leader-Status als Reservemann aber leiden würde, ist nur logisch. Hier kommt also Kimmich ins Spiel, der schon jetzt als Bindeglied, Kümmerer und Motivator geschätzt ist. Dass er mit seinem Charakter manchmal aneckt, gehört dazu.

Dass er nicht alles alleine stemmen kann, ist da das größere Problem. Gefordert ist vor allem der Mannschaftsrat. Coman ist gut integriert, spricht bestens deutsch, ist Integrationsbeauftragter für die ausländischen Profis, macht aber selten Ansagen.

Neue Hierarchien beim FC Bayern – manch potenzieller Leitwolf braucht noch Zeit

Deutlich mehr erhofft man sich da vor allem von Goretzka, dessen Ansichten – wie unter anderem die Gehaltsverzichtsforderung währende der Pandemie – nicht immer gut ankommen, der aber eine klare Meinung hat. Man baut darauf, dass der 28-Jährige zu alter Stärke findet, um dann vorangehen zu können.

Denn die meisten um ihn herum sind noch nicht so weit. Da wäre Lucas Hernández, der sich aber vor allem für gute Stimmung neben dem Feld verantwortlich sieht. Da wäre Jamal Musiala, der Führungsansprüche hat, aber noch Zeit braucht. Und da wäre Matthijs de Ligt, der in die Rolle des Leaders reinwachsen kann, soll und will. Auf den Niederländer halten die Herren in den hohen Etagen an der Säbener Straße übrigens große Stücke. Warum also nicht mal eine „de Ligt-Cam“ aufstellen? (Hanna Raif und Phillip Kessler)