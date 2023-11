Ehemaliger Bayern-Star hat einen neuen Job

Von: Tobias Utz

2021 beendete er seine aktive Karriere, für den FC Bayern spielte er insgesamt 46 Mal. Nun steht Medhi Benatia vor einem Engagement.

München/Marseille – Im Fußball kommt es immer wieder vor, dass Spieler nach ihrer aktiven Karriere in anderen Bereichen des Sports tätig werden. Ein Paradebeispiel dafür ist der ehemalige FC Bayern-Spieler Medhi Benatia. Nachdem er 2021 seine aktive Karriere beendet hat, steht er nun vor einem neuen Engagement in Frankreich.

Benatia steht vor neuer Herausforderung

Benatia, der zwischen 2014 und 2016 insgesamt 46 Mal für den FC Bayern München aufgelaufen war, soll der neue Sportdirektor beim französischen Erstligisten Olympique Marseille werden. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano auf X (ehemals Twitter).

Mehdi Benatia (l.) posiert mit David Alaba (m.) und Arturo Vidal (r.) nach der gewonnen Meisterschaft. © Sammy Minkoff / imago sportfoto / Imago Images

Der Transfer stellt für den Marokkaner, der seine Karriere als Verteidiger begonnen hat, eine neue Herausforderung dar. Es wird erwartet, dass er den Vertrag in Marseille zu Beginn der kommenden Woche unterschreibt. „Mehdi Benatia wird in dieser Woche neuer Sportdirektor von Olympique Marseille“, prognostizierte Romano.

Ehemaliger FC Bayern-Star Benatia kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Interessanterweise hat Benatia eine Vergangenheit in Marseille: Er spielte in der Jugend für den französischen Erstligisten, bevor er über verschiedene Stationen in Frankreich nach Italien ging. Im Jahr 2013 wechselte schließlich innerhalb der Serie A von Udinese Calcio zur AS Rom, um sich dann im Sommer 2014 dem FC Bayern München anzuschließen.

Beim deutschen Rekordmeister konnte er einige Erfolge erzielen. 2015 gewann er die Meisterschaft und holte 2016 das Double, bevor er die Bayern in Richtung Turin verließ.

Medhi Benatia: Vom Spieler zum Sportdirektor

Benatias Reise von seiner aktiven Karriere zum Sportdirektor ist ein inspirierendes Beispiel für viele. Es zeigt, dass es nach der aktiven Fußballkarriere noch viele Möglichkeiten gibt. Insbesondere für ehemalige Spieler des FC Bayern München, die sich durch ihre Erfahrung und ihr Wissen auf dem Spielfeld auszeichnen. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Wege Benatia als Sportdirektor von Olympique Marseille einschlagen wird, und wie sein Einfluss das Team in den kommenden Spielzeiten prägen wird. (tu)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Tobias Utz sorgfältig überprüft.