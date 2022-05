Barca-Boss spricht über Lewandowski-Kauf - spektakuläres Tauschgeschäft möglich

Von: Alexander Kaindl

Was wird aus Robert Lewandowski? Der FC Bayern München muss sich mit einem Abgang auseinandersetzen. Kommt es vielleicht zu einem irren Tauschgeschäft?

München - Der FC Bayern München hat nach drei Jahren wieder auf dem Münchner Marienplatz feiern dürfen. An den fehlenden Erfolgen lag es freilich nicht, dass der deutsche Rekordmeister zuletzt 2019 auf dem Rathausbalkon zu Gast war. Damals reckte man stolz Meisterschale und DFB-Pokal in den Himmel. 2020 und 2021 war dann Pandemie und so wurde es nichts mit großen Menschenansammlungen in der bayerischen Landeshauptstadt - bitter, denn das Triple im legendären Flick-Sommer 2020 hätten die Fans sicher frenetisch gefeiert.

Jetzt, im Mai 2022, konnten die Bayern ihren Anhängern nur die Meisterschale präsentieren. Zu wenig für die eigenen Ansprüche, das wissen die Münchner Macher selbst. Und überhaupt: Die Gesprächsthemen rund um die Feier am Marienplatz waren natürlich andere. Zum Beispiel: die Zukunft von Robert Lewandowski!

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter: 33 Jahre), Warschau, Polen Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 50 Millionen Euro

Robert Lewandowski: Barca-Boss spricht über Planungen

Wie geht es weiter mit der bayerischen Torgarantie? Der Vertrag des Polen läuft im Sommer 2023 aus, Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte, dass Lewandowski seinen Kontrakt nicht verlängern wolle. Also Verkauf im Sommer 2022? Oder Ablösefrei-Abgang ein Jahr später? Die Situation ist momentan völlig offen.

Als möglicher neuer Verein wird immer wieder der FC Barcelona genannt. Dessen Präsident Joan Laporta hat im Transfer-Poker erneut auf die wirtschaftliche Situation des Vereins verwiesen. Die Vereinsspitze arbeite daran, „eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen“, sagte Laporta dem Sender Radio Catalunya. „Das ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht einfach.“

FC Bayern München: Abschied von Robert Lewandowski rückt wohl näher

Klingt nicht unbedingt so, als würde der spanische Traditionsklub auf Biegen und Brechen einen Lewandowski-Kauf erzwingen wollen. Dem Vernehmen nach ruft der FC Bayern eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro auf. Für das hochverschuldete Barcelona (über eine Milliarde Euro an Verbindlichkeiten) ein stolzer Preis.

Laporta lässt dann aber doch einen Satz folgen, den man an der Säbener Straße mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen haben dürfte: „Wenn es uns gelingt, die Finanzen des Vereins zu sanieren, und ich glaube, dass wir das schaffen werden, können alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden.“ Dazu soll offenbar auch ein Lewandowski-Kauf zählen.

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern München im Sommer Richtung Barcelona? © aal.photo / Imago

Tausch zwischen Bayern und Barcelona? Dembélé und Depay offenbar Kandidaten

Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, die Münchner seien an Barcelonas Ousmane Dembélé interessiert. Die Katalanen haben dem französischen Offensivspieler nach Angaben von Laporta ein neues Angebot vorgelegt, dieser denke aber auch über andere Offerten nach. Der Vertrag läuft im Juni aus. „Wir haben große Anstrengungen unternommen, damit er bleibt“, sagte Laporta, der eine zeitnahe Entscheidung in dem Fall ankündigte. Kommt es vielleicht zu einer Verlängerung und einem spektakulären Tausch mit den Bayern im Anschluss?

Dembélé wäre wohl nicht der einzige Kandidat für einen Blockbuster-Deal: Die spanische Zeitung Mundo Deportivo hatte zuletzt ohne Nennung von Quellen berichtet, Barca wolle den 33 Jahre alten Lewandowski unbedingt verpflichten und hoffe, in den nächsten Tagen mit den Münchnern Verhandlungen aufnehmen zu können. Die Katalanen sollen demnach zudem erwägen, den Münchnern im Poker um Lewandowski ein Tauschgeschäft mit dem Niederländer Memphis Depay vorzuschlagen.

Diego Contento traut seinem Ex-Klub jedenfalls einen großen Transfer zu, wie er im Exklusiv-Interview mit tz.de und fupa.net verriet. (akl/dpa)