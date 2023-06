Bayern-Abschied nach nur einem Jahr? Mané angeblich von Ronaldo-Klub umworben

wenn in Klopp unbedingt halten hätte wollen,dann wäre er jetzt noch in Liverpool, er war doch schon in England nicht mehr der große Reißer, da kam das Bayern Angebot mehr als recht. Man kann nur hoffen, das man nicht wieder viel zu viel Mios in den Sand gesetzt hat, das war doch die letzen Jahre überwiegend so, kaum ein Transfer erfüllte die Erwartungen, der Trend geht seit 2020 nach unten, das muss doch wohl jeder sehen.