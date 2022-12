Im Herbst seiner Karriere den zweiten Frühling: Erst Neuer-Ersatz im Winter, dann Sommer-Abschied

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern scheint die Lösung für den Neuer-Ersatz gefunden zu haben. Yann Sommer soll im Winter das Torwartproblem beheben, im Sommer aber schon wieder gehen.

München – Der FC Bayern wird im Winter noch mindestens einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Nach der schweren Verletzung von Stammkeeper Manuel Neuer, der sich beim Skitourengehen den Unterschenkel gebrochen hat, ist der deutsche Rekordmeister auf der Suche nach einem neuen Torhüter.

Reservetorwart Sven Ulreich reicht nicht als Neuer-Ersatz, darauf haben sich die Bayern-Bosse offenbar bereits verständigt. Eine Rückkehr des verliehenen Alexander Nübel erscheint von Tag zu Tag immer unwahrscheinlicher. Die heißeste Spur führt nun zu Yann Sommer, für den sich der FC Bayern wohl ein Spezial-Modell ausgedacht hat.

FC Bayern: Ulreich reicht nicht – Nübel-Rückkehr unwahrscheinlich

Der FC Bayern will in diesem Winter alle Hebel in Bewegung setzen, um trotz des langfristigen Ausfalls von Manuel Neuer seine hochgesteckten Ziele zu erreichen. Dabei soll zunächst auch keine Rücksicht auf die unumstrittene Nummer eins im Tor genommen werden, auch wenn Neuer in der kommenden Saison sein Comeback geben soll.

„Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden. Was im Sommer ist, müssen wir dann managen. Wir wollen in dieser Saison um alle Titel mitspielen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Interview mit der Sport Bild. „Wir prüfen verschiedene Szenarien“, verriet Brazzo, der nach Neuers Verletzung sofort seinen Urlaub abgebrochen hatte. Alexander Nübel wäre demnach natürlich eine naheliegende Lösung. Am Ende habe die AS Monaco das letzte Wort.

Bayern-Plan mit Sommer: Erst Neuer-Ersatz, dann Sommer-Abschied

Ein Nübel-Transfer könnte nicht nur kompliziert und kostspielig werden, sondern auch für ordentlich Zündstoff an der Säbener Straße sorgen. Zuletzt war der Torwart-Streit beim FC Bayern bereits eskaliert, als Neuers Berater offen Nübel attackierte. Der 26-Jährige soll sich offenbar nicht mit Torwarttrainer und Neuer-Intimus Toni Tapalovic verstehen, zudem möchte er Klarheit über seine Einsatzchancen ab Sommer.

Hier kommt Yann Sommer ins Spiel. Der Gladbacher ist einer der besten Torhüter der Bundesliga und würde wohl deutlich weniger Ansprüche stellen. Die Bayern könnten Sommer bis Sommer verpflichten, wie die Bild berichtet. Danach könnte sich der 34-jährige Schweizer seinen England-Traum verwirklichen. Sommer soll mit Manchester United genauso wie mit den Bayern bereits Kontakt gehabt haben.

FC Bayern: Irrer Transferplan mit Sommer und Manchester United?

Einzige Hürde: Borussia Mönchengladbach will seinen Stammkeeper mitten in der Saison im Kampf um Europa nur ungern ziehen lassen. Da Sommers Vertrag im Sommer aber ausläuft, könnten die Fohlen bei einer adäquaten Ablöse ins Grübeln kommen.

Die Schmerzgrenze soll laut Bild bei fünf Millionen Euro liegen. Eine Summe, die die Gladbacher angesichts der Vertragskonstellation und der eigenen finanziellen Situation wohl kaum ablehnen können. Ein „Sommer-Wechsel im Winter würde Sinn ergeben“, hieß es zuletzt von nahestehenden Vereinsmedien der Borussia.

Neuer-Ersatz beim FC Bayern: Nübel, Sommer oder doch Plan B

Es scheint alles auf eine Entscheidung zwischen Nübel und Sommer hinauszulaufen. Doch womöglich präsentiert der FC Bayern am Ende eine ganz andere Lösung, schließlich ist Eile geboten und der neue Torwart soll im Idealfall schon beim Trainingslager in Doha ab 6. Januar dabei sein. Bayerns Plan B als Neuer-Ersatz war schon als Kind FCB-Fan. (ck)