Nach PSG-Pleite gegen Bayern: Neymar geht zu McDonald‘s – Mbappé forderte zuvor Professionalität

Von: Antonio José Riether

Nur einen Tag nach der 0:1-Pleite gegen den FC Bayern wurde PSG-Star Neymar gemeinsam mit Freunden in einem McDonald‘s gesichtet.

Paris – Beim lange erwarteten Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern zeigten sich die Münchner spielfreudig, mit 1:0 entschieden sie das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League für sich. Vom Starensemble aus Paris hingegen war wenig Gutes zu sehen, der französische Serienmeister legte einen unkreativen Auftritt hin und zittert nun um das Weiterkommen. Inmitten der aktuellen Krise sorgte PSG-Star Neymar für einen Eklat, der Brasilianer speiste am Abend nach der Niederlage bei McDonald‘s – den mahnenden Worten seines Mitspielers Mbappé zum Trotz.

Neymar Geboren: 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, São Paulo (Brasilien) Bei Paris Saint-Germain seit: August 2017 Profi-Stationen: FC Santos, FC Barcelona Länderspiele für Brasilien: 124 (77 Tore)

Champions League: PSG-Star Neymar schwach gegen Bayern – Mbappé-Aufruf nach dem Spiel

Neymar, der seit seinem 222-Millionen-Euro-Transfer im Sommer 2017 für Paris spielt, erwischte am Dienstag einen unglücklichen Abend. Kaum etwas gelang dem 31-Jährigen gegen die Bayern, seine einzige Großchance etwa fünfzehn Minuten vor Spielende blieb ungenutzt. Nach der Partie ließ PSG-Stürmerstar Kylian Mbappé aufhorchen, als er seine gesamte Mannschaft in die Pflicht nahm.

„Ich denke, dass wir vor allem brauchen, dass alle unsere Spieler bei guter Gesundheit sind“, meinte der französische Nationalspieler und fügte vielsagend hinzu: „Jeder sollte gut essen, gut schlafen und sich so viel wie möglich vorbereiten“. Offenbar hatte sein Mitspieler Neymar den Appell des Weltmeisters von 2018 – und insbesondere den letzten Satz – nicht genau verstanden oder hatte diesen gar nicht erst vernommen.

Champions League: Neymar geht nach Niederlage gegen Bayern zu McDonald‘s

Denn bereits einen Tag nach der Hinspiel-Niederlage ließ Neymar jegliche Professionalität vermissen. Gemeinsam mit Freunden nahm er an einem Pokerturnier teil, genauer gesagt beim Mystery Bounty der European Poker Tour in Paris, der Einsatz lag dabei bei 10.000 Euro. Anzumerken ist, dass der Veranstalter des Turniers, der Online-Anbieter „PokerStars“, gleichzeitig auch Sponsor von Neymar ist.

Mehrere Fotos und Instagram-Storys seiner Freunde belegten jedoch nicht nur die Anwesenheit von Neymar beim Pokerturnier, sondern auch einen fragwürdigen Restaurantbesuch. So kehrte die vierköpfige Gruppe in einer Filiale der Fast-Food-Kette McDonald‘s ein – gepostet wurde das Bild von einem der Freunde um 1 Uhr morgens.

Neymar (2. v. r.) und seine Freunde besuchten am Mittwochabend einen McDonald‘s. © Screenshot Instagram (@guipitta_)

Paris in der Krise: Pleite gegen den FC Bayern war dritte PSG-Niederlage in Serie

Bei PSG könnte Neymars Fast-Food-Fauxpas nun noch mehr Öl ins Feuer kippen. Denn vor dem 0:1 gegen die Bayern war die Stimmung in der Kabine bereits gereizt. Nur sechs Tage vor der Hinspiel-Niederlage warf Olympique Marseille Neymar, Messi und Co. aus dem Pokal, am Wochenende vor dem Bayern-Spiel unterlagen die Hauptstädter der AS Monaco mit 1:3. Auch die Anhänger hatten ihren Frust nach der Niederlage in Monaco zum Ausdruck gebracht. Nach der neuesten Pleite sowie den jüngsten Aktionen des eigenwilligen Neymar spitzt sich die Lage also weiter zu.

Nicht nur sportlich muss Paris Saint-Germain nun eine Antwort auf die letzten drei Niederlagen geben. Am Sonntag steht das nächste Ligaspiel gegen Lille an, bis zum Showdown sind es noch insgesamt drei Partien. Erst am 8. März findet das entscheidende Rückspiel in der Münchner Allianz Arena statt. Ob sich Neymar bis dahin im Griff hat, bleibt abzuwarten. Sollte er mit seinen Parisern in München scheitern, könnten ihn böse Zungen an den Stachus lotsen. Dort gibt es ja eine gut besuchte Filiale des beliebten Hamburger-Lokals. (ajr)