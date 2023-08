Leipzig-Star fragt nach Kane-Trikot – und erhält Abfuhr

Von: Marcel Schwenk

Im Anschluss an die Supercup-Pleite fragt der Leipziger Nicolas Seiwald Bayern-Neuzugang Harry Kane nach dessen Trikot – ohne Erfolg.

München – Der Pflichtspielauftakt in die Saison 2023/24 hätte für den FC Bayern München kaum schlechter laufen können. Mit 0:3 unterlag der deutsche Rekordmeister dem amtierenden DFB-Pokalsieger RB Leipzig im Supercup in der heimischen Allianz Arena.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre) in Walthamstow Beim FC Bayern seit: August 2023 Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de) 90 Millionen Euro

FC Bayern: Leipzig-Star Dani Olmo erzielt Dreierpack im Supercup

Mann des Spiels war der Spanier Dani Olmo, der FCB-Keeper Sven Ulreich drei Treffer einschenkte und von der Bayern-Abwehr nicht zu bremsen war. Im Anschluss an die Partie sicherte er sich auch direkt den Ball und machte bei Sat.1 klar: „Es war ein spezieller Abend für mich, aber es war erst der Anfang. Jetzt müssen wir in der Bundesliga nachlegen.“

In die neue Spielzeit startet RB am Samstag (19. August) direkt mit einem absoluten Kracher, Gegner am 1. Spieltag ist Bayer Leverkusen. Tags zuvor ist der FC Bayern im Eröffnungsspiel gegen Werder Bremen gefordert.

Harry Kane (li.) und Nicolas Seiwald (re.) beim Handshake nach dem Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. © IMAGO

FC Bayern: Harry Kane lehnt offenbar Trikottausch mit Nicolas Seiwald nach Supercup-Pleite ab

Dann dürfte aller Voraussicht nach auch Neuzugang Harry Kane erstmals in der Startaufstellung stehen, gegen die Sachsen kam der Angreifer erst Mitte des zweiten Durchgangs. Sein Einfluss auf das Spiel blieb mit drei Ballkontakten allerdings verschwindend gering.

Nichtsdestotrotz wollte sich der Leipziger Nicolas Seiwald offenbar das Trikot des Bayern-Stars sichern (das neue Bayern-Trikot jetzt bestellen, werblicher Link). In der TV-Übertragung war zu sehen, wie der 22-Jährige unmittelbar nach Abpfiff auf den Kapitän der englischen Nationalmannschaft zuging. Es folgten ein Handshake und ein kurzer Wortwechsel, ehe sich die Wege der beiden trennten. Sein Jersey behielt Kane jedoch an.

Lange ist es übrigens nicht mehr hin, bis sich die beiden Top-Teams erneut gegenüberstehen. Am 30. September gastieren Kane und Co. zum Topspiel des 6. Spieltags in Leipzig. Dann gibt es die nächste Gelegenheit zum Trikottausch. (masc)