Als „Alpen-Kroos“ gefeiert: Neuers Arzt machte Salzburgs Wunderkind wieder fit

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Dynamisches Duo: Die Salzburger Nicolas Seiwald (r.) und Karim Adeyemi. © GEPA Pictures / Imago

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Red Bull Salzburg. Mit dabei ist dann auch der „Alpen-Kroos“.

Salzburg - Sein Vorbild ist ManCity-Star Kevin de Bruyne. Doch seine Spielweise erinnert Fußball-Insider an eine Mischung aus Toni Kroos und Joshua Kimmich. Nicolas Seiwald (20) ist der Senkrechtstarter der Saison von Red Bull Salzburg. Ist er topfit, spielt er immer. Und fast immer fehlerfrei.

Der Mittelfeldmann besticht mit Spielintelligenz, Ruhe am Ball und hoher Pass-Qualität – wie der Taktgeber von Real Madrid. Die Sports Illustrated nannte ihn deshalb bereits Alpen-Kroos. Zudem ist er aggressiv und zweikampfstark – wie Kimmich vom FC Bayern. Im Achtelfinale der Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Bullen und den Münchnern. Und Seiwald, an dem nach tz-Informationen im Winter der VfL Wolfsburg dran war, dürfte nach seinem starken 33-Minuten-Comeback beim 2:1 am Freitag gegen Rapid Wien sogar schon wieder ein Startelf-Kandidat für das Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr) gegen den deutschen Rekordmeister sein. Nur rund fünf Wochen nach seinem Meniskus-Einriss im linken Knie.

Professor, der Seiwald behandelte, hat schon viele Bayern-Stars operiert

Operiert wurde Seiwald von Prof. Dr. Christian Fink in Hochrum. Und damit ist er in prominenter Gesellschaft. In dessen Praxis Gelenkpunkt lagen u.a. bereits die Bayern-Stars Manuel Neuer (Meniskus 2022), Lucas Hernández (Innenband 2019), Niklas Süle (Kreuzband 2019), Leroy Sané (Kreuzband 2019), Joshua Kimmich (Meniskus 2020) und Corentin Tolisso (Kreuzband 2018) auf dem OP-Tisch.

Seiwalds Reha verlief bestens. Nur acht Tage nach dem Eingriff saß er schon wieder auf dem Ergometer. Hinzu kamen erste Übungen zur Rumpfstabilität und Läufe auf einem sogenannten „Alter-G-Laufband“. Dabei kann das Körpergewicht bis zur Schwerelosigkeit reduziert werden. Seiwald, der wie Bayern-Coach Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Süle von der mächtigen Berater-Agentur Sports360 vertreten wird, lief bereits am Anfang mit 60-prozentiger Belastung der 70 Kilogramm, die er auf die Waage bringt. Noch beeindruckender: Der österreichische Nationalspieler verlor während seines Zwangspause nur einen halben Zentimeter seines linken Oberschenkels.

Seiwald verfolgte jede Partie des FC Bayern in diesem Jahr

Während der Arbeit an seinem Comeback befasste sich Seiwald auch intensiv vor dem TV-Gerät mit Fußball. Er verfolgte den Afrika Cup. Und auch die Analyse des Salzburger Champions-League-Gegners stand auf seinem Fernseh-Programm. Seiwald verfolgte jede Partie des FC Bayern in diesem Jahr. Möglich, dass ihm vor allem beim blamablen 2:4 in Bochum die ein oder andere Schwäche der Münchner aufgefallen ist, die Salzburg zur großen Königsklassen-Sensation nutzen könnte. pk, bok