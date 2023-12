Gnabry verletzt sich in Frankfurt: FC Bayern gibt Diagnose bekannt

Von: Marcel Schwenk

Bei der 1:5-Klatsche in Frankfurt erlebt Serge Gnabry einen Tag zum Vergessen. Der Bayern-Star wird die kommenden Spiele verletzt verpassen.

Update vom 10. Dezember, 10.30 Uhr: Serge Gnabry wird dem FC Bayern in den kommenden Spielen fehlen. Der Offensivspieler wurde beim 1:5 in Frankfurt nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung verletzt ausgewechselt. Die Diagnose lautet Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich, wie die Bayern am Sonntagmorgen mitteilten.

Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Samstagabend. Ob Gnabry in diesem Jahr noch einmal auf dem Platz stehen wird, erscheint angesichts der Verletzung fraglich.

Horror-Tag für Gnabry in Frankfurt: Einsatz dauert keine drei Minuten

Erstmeldung vom 9. Dezember: Frankfurt – Selten präsentierte sich der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit so schwach wie beim 1:5 in Frankfurt. Gegen eine gnadenlos effektive SGE fand die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel über 90 Minuten kaum Mittel und musste mit einer ordentlichen Packung im Gepäck die Heimreise antreten.

FC Bayern verliert Spiel in Frankfurt und wohl auch Serge Gnabry

Doch nicht nur die Pleite selbst dürfte für Sorgenfalten beim Coach sorgen. Auch eine Szene aus der 68. Minute klingt wohl noch nach. Nach einem Zweikampf setzte sich Offensivspieler Serge Gnabry auf den Boden, fasste sich an den linken Oberschenkel und musste behandelt werden.

Nach wenigen Augenblicken war klar: Für den 28-Jährigen geht es nicht weiter. Jamal Musiala, der die vergangenen Wochen mit einer Oberschenkelverletzung ausfiel, machte sich bereit und kam in der 71. Minute für seinen Teamkollegen auf den Platz. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Gnabry bereits auf den Weg in die Kabine gemacht.

Erlebte in Frankfurt einen gebrauchten Tag: Bayern-Star Serge Gnabry. © Frank Hoermann / SVEN SIMON / Imago Images

FC Bayern unterliegt der Eintracht: Serge Gnabry muss kurz nach Einwechslung angeschlagen runter

Besonders bitter aus dessen Sicht dürfte neben der Verletzung auch die Tatsache sein, dass er sich diese unmittelbar nach seiner Einwechslung zugezogen hatte. Erst in der 66. Minute wurde er beim Stand von 1:5 für Kingsley Coman gebracht. Zudem ist es nach dem Unterarmbruch bereits die zweite Blessur in der laufenden Spielzeit.

Weder im Sky-Interview nach dem Spiel noch auf der Pressekonferenz äußerte sich Tuchel zu der Personalie. Ob Gnabry in der kommenden Woche, die mit den Partien gegen Manchester United am Dienstag und dem Bundesliga-Kracher gegen Stuttgart fünf Tage später zwei Spiele bereithält, zur Verfügung steht, wird sich erst noch zeigen.

Zuletzt konnte der gebürtige Stuttgarter nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen und kam in der Regel nur von der Bank. In der kommenden Saison wird die Konkurrenz auf seiner Position durch die Verpflichtung von Bryan Zaragoza sogar noch größer. (masc)