Von: Alexander Kaindl

Bastian Schweinsteiger war jüngst in einem Podcast zu Gast. Dort hat er auch über seine Ehefrau Ana gesprochen – und wie sie ihn regelmäßig auf dem Tennisplatz demütigt.

München – Sie sind eines der größten Traumpaare in der Sportwelt: Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Die serbische Tennis-Queen und der deutsche WM-Held sind seit 2016 verheiratet, haben drei Kinder und lassen ihre Fans immer wieder auf Instagram an ihrem aufregenden Leben teilhaben. Nun hat Bastian in einem Podcast aber noch über ein Thema gesprochen, das ihm ganz und gar nicht gefällt.

Ehefrau Ana macht Schweinsteiger zum Dauer-Verlierer: „Bin komplett kaputt“

Denn wenn die beiden den Tennisplatz betreten, kennt Ana Ivanovic (ehemalige Nummer eins der Welt, French-Open-Siegerin 2008) kein Erbarmen und vernichtet ihren Gatten regelmäßig. Das gab Schweinsteiger nun im Bild-Podcast Phrasenmäher zu – und schickte noch einige Geständnisse hinterher.

Ivanovic wärme sich nicht einmal richtig auf – und gehe schon gar nicht an ihre Grenzen gegen den ehemaligen Spieler des FC Bayern München, von Manchester United und Chicago Fire: „Ich frage sie danach immer: Wie viel Prozent hast du gespielt? 70? 80? Und dann lacht sie und sagt: 30!“, erzählte Schweinsteiger: „Und was am meisten weh tut: Wenn wir gespielt haben, geht sie noch mal ins Gym und geht 30 Minuten laufen, damit sie auch das Gefühl hat, Sport gemacht zu haben – und ich bin komplett kaputt, muss sofort was essen und trinken.“

Bastian Schweinsteiger zieht gegen seine Ehefrau Ana ständig den Kürzeren. © Ulrich Hufnagel / Future Image / Imago

Ana Ivanovic fügt Bastian Schweinsteiger eine Tennis-Niederlage nach der anderen zu

Noch keinen einzigen Satz habe er gegen seine Ana (36) gewonnen, berichtete Schweinsteiger (39): „Ich hätte es nie gedacht, dass da gar keine Chance für mich ist. Ich verliere dann 1:6, 2:6.“ Sein großer Traum lebt aber weiter: „Es ist mein großes Ziel, zumindest einmal in den Tiebreak zu kommen.“

Kurios: Zu Anas Geburtstag im November gratulierte Basti auch via Instagram – inklusive Tennis-Ansage: „Pass auf. Dieses Jahr wird es passieren, ich werde dich im Tennis schlagen. Genieße den Moment, bevor es so weit ist“, schrieb er. Die schlagfertige Antwort seiner Frau: „Vielen Dank, mein Liebster. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen, es wird noch ein paar Jahre dauern, um mich im Tennis zu schlagen.“

Tennis-Traum von Schweinsteiger lebt weiter

Der Ehrgeiz des ehemaligen Top-Fußballers ist also schon seit geraumer Zeit geweckt. Ob es für Schweini eines Tages aber tatsächlich zu seinem ganz persönlichen Grand Slam reicht? Dazu wird wohl noch die eine oder andere Trainingsstunde nötig sein – jüngst zeigte sich der ARD-Experte aber lieber mitten in München auf dem Weihnachtsmarkt. (akl/sid)