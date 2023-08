Nächster Bayern-Abgang wohl fix: Niederlande ruft

Von: Jan Oeftger

Teilen

Der FC Bayern ist auf dem Transfermarkt weiter aktiv. Auf der Abgabenseite soll es bald Vollzug geben. Einen Profi zieht es wohl in die Niederlande.

München – In einer Woche startet der FC Bayern mit dem Supercup gegen RB Leipzig in die neue Saison. Am Kader wird derweil noch fleißig gebastelt. Gespannt verfolgen die Anhänger die Entwicklungen im Kane-Poker. Zudem wünscht sich Tuchel einen echten Sechser. Doch die Bayern werden auch weitere Spieler abgeben. Einer steht vor einem Transfer zur PSV Eindhoven.

Malik Tillman Geboren am: 28. Mai 2002 (21 Jahre alt) Bisherige Profistationen: FC Bayern, Glasgow Rangers

Auch Bundesligisten interessierten sich für das Bayern-Talent

Malik Tillman verbrachte bereits die vergangene Saison leihweise im Ausland. Bei den Glasgow Rangers konnte das Bayern-Eigengewächs auf sich aufmerksam machen. 17 Torbeteiligungen in 43 Pflichtspielen sind neben einigen Bundesliga-Vereinen auch der PSV Eindhoven und Sheffield United nicht verborgen geblieben.

Aus deutscher Sicht soll sich besonders der VfB Stuttgart mit Tillman beschäftigt haben. Zwischen dem Spieler und VfB-Coach Sebastian Hoeneß habe es sogar ein Telefonat gegeben. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Bayerns zweiter Mannschaft. Das Rennen hat nun aber die PSV Eindhoven gemacht. Eindhovens Dagblad und Sky berichten, dass eine Leihe inklusive Kaufoption bevorstehe.

Malik Tillman wird den FC Bayern wieder verlassen. © IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Tillman spielt seit seiner Jugend für den FC Bayern

Die Leihgebühr für den US-Nationalspieler soll eine Million Euro betragen. Mit der Kaufoption würde der Transfer dann ein Volumen zwischen 13 und 15 Millionen Euro haben. Je nachdem, wie hoch die Summe dann genau ausfällt, könnte Tillman zum neuen Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte der Niederländer werden.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Für den Rekordmeister lief der offensive Mittelfeldspieler siebenmal auf. Dabei gelang ihm im DFB-Pokal ein Tor. Insgesamt spielt er schon seit 2015 bei den Münchnern. Damals wechselte er aus der Jugendabteilung von Greuther Fürth in die des FC Bayern. Beim niederländischen Rekordmeister möchte er nun den nächsten Schritt gehen. Übersteht Eindhoven die Qualifikation, startet das Team von Trainer Peter Bosz in der Champions League. (jo)