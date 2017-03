Süle: Liebeserklärung an den FC Bayern

München - Im Sommer wechselt Innenverteidiger Niklas Süle aus Hoffenheim zu den Bayern. Jetzt hat er sich zu seinem neuen Arbeitgeber geäußert.

Noch stehen für Niklas Süle zehn Spiele im Dress der TSG Hoffenheim an, insgeheim freut sich der 21 Jahre alte Zugang des FC Bayern aber schon auf seine Zeit in München. „Was gibt es Größeres als Bayern München“, machte der Verteidiger im kicker seinem künftigen Verein eine regelrechte Liebeserklärung. „Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich möchte dort den nächsten Schritt machen, indem ich täglich mit den besten Spielern trainiere. Ich bin ja erst 21 und kann vom Weltmeisterduo Hummels und Boateng noch viel lernen und aufsaugen, um mich weiter zu verbessern. Ich traue mir aber auch zu, mich irgendwann durchzusetzen.“

Vorbild Kimmich

Sein Vorbild dafür? Joshua Kimmich! Auch wenn das Juwel aktuell nur wenig Minuten bekommt, motiviert Süle sein Werdegang. „Es hat mich fasziniert, wie er sich dort entwickelt hat. Er hat einen riesigen Sprung gemacht und war auf einmal bei der Europameisterschaft als Stammspieler dabei“, so Süle. „Daran sieht man, wie dich das Trainingsniveau und der Leistungsdruck dort weiterbringen können.“ Erst mal geht es aber gegen den FCB. In drei Wochen gastiert der Rekordmeister in Hoffenheim.

sid