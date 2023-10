Gänsehautmoment: Freundin von Bayern-Star singt israelische Nationalhymne bei US-Event

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Noa Kirel, die Freundin von Bayern-Star Daniel Peretz, sorgt mit einem Auftritt in den USA nach den Terroranschlägen in Israel für einen Gänsehautmoment.

New York – In Israel herrscht weiter Ausnahmezustand. Nach den Terroranschlägen der Hamas am vergangenen Samstag (7. Oktober) befindet sich das Land im Krieg. Auch Bayern-Keeper Daniel Peretz, der in Israel geboren wurde, verurteilte die Angriffe aufs Schärfste und meldete sich in den vergangenen Tagen mit emotionalen Statements auf Instagram.

Noa Kirel Geboren: 10. April 2001 (22 Jahre alt) in Ra'anana, Israel Beruf: Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin Lebensgefährte: Daniel Peretz

Israelisches Basketball-Team mit Testspiel in den USA

Als Folge der Angriffe hatte die UEFA alle Spiele unter ihrer Zuständigkeit in Israel zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Und auch über Israel hinaus beschäftigt der Konflikt die Sportwelt.

In den USA hatte das Basketball-Team aus der NBA, die Brooklyn Nets, das israelische Team Maccabi Ra‘anana zu einem Vorbereitungsspiel zu Gast. Vor dem Spiel legten die Nets eine Schweigeminute für die Opfer des Hamas-Anschlags in Israel ein.

Noa Kirel ist mit Bayern-Star Daniel Peretz liiert. © Imago images / ActionPictures / Pixsell

Freundin von Bayern-Star singt Nationalhymne vor dem Spiel

Für den emotionalen Höhepunkt sorgte dann aber Noa Kirel, die Freundin von Bayern-Star Peretz: Die Sängerin, die ihr Land auch schon beim Eurovision Song Contest vertreten hat, sang vor dem Spiel die israelische Nationalhymne Hatikvah und schloss ihren Auftritt mit den Worten ‚Am Yisrael Chai‘, einer jüdischen Solidaritätsbekundung, ab.

Auch für den Coach von Maccabi Ra‘anana, Yehu Orland, war die Partie eine besonders emotionale. „Wir sind das erste Team, das seit Beginn des Krieges spielt, und niemand wird Israel brechen, weil wir eine starke Nation sind“, sagte Orland vor dem Spiel.

Maccabi-Coach persönlich von Anschlägen getroffen

Der Coach selbst trug ein T-Shirt mit der Aufschrift, „R.I.P. ELI FOREVER IN MY HEART“, in Erinnerung an Eli Grinsberg, einem engen Freund von Orland. Ihre Familien planten einen gemeinsamen Urlaub, sagte der Maccabi-Coach, bevor Ginsberg den Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte zu Hilfe eilte und sein Leben ließ.

Mit den Auftritten in der USA will Maccabi Ra‘anana den Menschen ein wenig Freude bereiten, so Orland. „Ich sitze hier und versuche, nicht zu weinen, weil mein Herz gebrochen ist“, fügte er hinzu, „aber wir müssen diesen jungen Menschen, diesen Kindern, Hoffnung geben, dass Israel stark ist, und das ist der Grund, warum ich glaube, dass alle hier sind.“ (kk)