Bayern-Stars in der Einzelkritik: Zweimal die Fünf, einmal die Sechs nach Pleite in Leverkusen

Von: Stefan Schmid, Manuel Bonke

Alphonso Davies kann die Niederlage gegen Leverkusen nicht fassen. © IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern verliert 1:2 in Leverkusen, fängt sich zwei Strafstöße. Sadio Mané taucht komplett ab, Upamecano unglücklich. Die Noten für die Münchner.

Leverkusen - Der FC Bayern verliert durch zwei kuriose Elfmeterentscheidungen 1:2 in Leverkusen. Julian Nagelsmann reagierte schon nach der Pause mit drei Wechseln.

FC Bayern: Zwei Elfmeter nach VAR

Obwohl der FC Bayern in der 22. Spielminute von Joshua Kimmich in Führung geschossen wurde, setzte es am Ende doch eine 1:2-Niederlage. Exequiel Palacios schnürte für Bayer den Doppelpack, beide Tore (55./73.) erzielte er vom Elfmeterpunkt. Die Strafstöße wurden beide erst nach der Sichtung der VAR-Bilder von Schiedsrichter Tobias Stieler gegeben.

Trotz der Führung in der Pause wechselte Julian Nagelsmann zum Wiederanpfiff gleich dreimal. Für Jaoa Cancelo, Thomas Müller und Sadio Mané kamen Musiala, Coman und Gnabry in die Partie. Die Münchner tz bewertet die Leistung der Bayern - die Noten für die „Roten“.

Zweimal Note 5 in der FCB-Abwehr

Yann Sommer: In der Anfangsphase war der Schweizer gleich mehrmals gefordert: Eine gezirkelte Ecke aufs Tor lenkte er über die Latte, später musste er ins kurze Eck abtauchen und den Ball mit der flachen Hand am Pfosten vorbei lenken. Bei den Elfmetern stets im falschen Eck. Note: 4

Matthijs de Ligt: An der niederländischen Abwehrkaten gab es für die Leverkusener Angreifer – trotz Geschwindigkeitsvorteil kein Vorbeikommen, weil de Ligt in der ersten Hälfte ein cleveres Stellungsspiel zeigte. Baute nach dem Seitenwechsel ab. Note: 3

Dayot Upamecano: In der ersten Hälfte noch gewohnt souverän, baute Upa nach dem Wechsel enorm ab. Erst hätte er nach einem Missverständnis mit Sommer beinahe aus 18 Metern ins eigene Tor geköpft, dann verursachet er mit einer schlechten Grätsche den zweiten Elfmeter. Note: 5

Dayot Upamecano mit dem Foul, welches schließlich den zweiten Elfmeter gegen Bayern zur Folge hatte. © IMAGO/kolbert-press/Ant Palmer

Benjamin Pavard: Eigentlich spielte er gewohnt verlässlich, wie er es das ganze Fußballjahr 2023 getan hat. Allerdings verursachte er den Leverkusener Strafstoß, als er Adli von hinten in die Hacken stieg. Note: 5 (ab 57. Josip Stanisic: Gewohnt unaufgeregter Auftritt des jungen Kroaten. Note: 3)

Mittelfeld des FC Bayern nur Mittelmaß

Joshua Kimmich: Nicht nur wegen seiner frische rasierten Kampffrisur sorgte der Mittelfeldchef für Aufsehen in Leverkusen. Kimmich traf zur wichtigen 1:0-Führung in der ersten Halbzeit. In der Rückwärtsbewegung fing er viele Bälle ab und dirigierte das Münchner Spiel gewohnt stark. Note: 3

João Cancelo: Mit einer Flanke – wie auch sonst – leitete der Portugiese das 1:0 des FC Bayern ein. Am Ball stets eine Augenweide, aber viele zwingende Aktionen gelangen Cancelo nicht. Note: 3 (ab 46. Kingsley Coman: Fügte sich ohne Probleme ins Spiel ein, hatte aber Probleme gegen die aggressiven Hausherren. Note: 3)

João Cancelo durfte nur in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen ran. © IMAGO/kolbert-press/Ant Palmer

Leroy Sané: In Leverkusen war er viel unterwegs und setzte seine Gegenspieler in Defensivaktionen mit einem aggressiven Anlaufen unter Druck. Trotzdem mit einigen Ballverlusten und zu wenig Engagement in den Zweikämpfen. Note: 4

Leon Goretzka: Mit viel Übersicht bereitete der Mittelfeldspieler das 1:0 durch Joshua Kimmich vor. Mit seinem massiven Körper hatte so manche Bayer-Kicker Probleme und prallte in Zweikämpfen oder Laufduellen an Goretzka ab. Tauchte über weite Phasen ab. Note: 4

Alphonso Davies: Im Hochgeschwindigkeits-Duell mit Gegenspieler Frimpong hatte der Kanadier manchmal Probleme. Trotzdem schaffte er es mit gutem Körpereinsatz aus vielen Zweikämpfen als Gewinner hervorzugehen. Im Spiel nach vorne teilweise zu ungestüm. Note: 4

Höchststrafe für Sadio Mané

Thomas Müller: Bevor es für den Ur-Bayer in den Länderspiel-„Urlaub“ ging, haute er nochmal alles auf den Platz, was in seinem Tank war. Ohne die gewohnte Effizienz. Note: 4 (ab 46. Jamal Musiala: Gewohnt agil, fühlte sich als Einwechselspieler aber nicht vollends wohlt. Note: 3)

Sadio Mané: Mané wirkte wie ein Fremdkörper. Acht Ballkontakte in der ersten Halbzeit sprechen für sich. Note: 6 (ab 46. Serge Gnabry: Machte es wie sein Vorgänger und tauchte ab. Note: 5) (bok/sch)