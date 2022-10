Noten zum FC Bayern: Zweimal die Fünf und viermal die Vier nach dem Last-Minute-Schock in Dortmund

Von: Patrick Mayer, Hanna Raif, Christoph Klaucke

Bayern-Star Serge Gnabry erlebte in Dortmund einen Abend zum Vergessen. © UWE KRAFT/Imago

Der FC Bayern fängt in Dortmund in letzter Minute den Ausgleich. Die tz-Noten der FCB-Stars im Überblick. Zwei Spieler kassieren die Fünf.

Dortmund - Der FC Bayern kassiert einen bitteren Rückschlag im Klassiker. In Dortmund sah die Nagelsmann-Elf nach einer 2:0-Führung schon wie der sichere Sieger aus, um das Spiel doch noch aus der Hand zu geben.

Anthony Modeste sorgte mit dem 2:2-Ausgleich für den Münchner Last-Minute-Schock. Einige Spieler wie Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Leon Goretzka oder Joshua Kimmich haben gegen den BVB überzeugt, andere wie Serge Gnabry oder Sadio Mané vielen dagegen deutlich ab. Die tz-Noten in der Übersicht:

Manuel Neuer

War in der 30. Minute das erste Mal gefragt – da gab es tatsächlich die erste Torchance des Spiels. Raphael Guerreiro kam von links und prüfte den Münchner Schlussmann, der aber zur Stelle – und ab da bereit – war. Gab seinen Vordermännern immer wieder Anweisungen, bekam es dann aber mit der Wucht von Youddoufa Moukoko zu tun, der ihn nach seinem Anschlusstreffer vor Freude ummähte. Verhinderte das 2:2 in einer Szene, in der sich allerdings auch Anthony Modeste etwas ungeschickt anstellte. Note: 2

Benjamin Pavard

Hatte auf dem linken Flügel der Dortmunder ein Privatduell mit Donyell Marten, machte seine Sache aber grundsolide. Brachte sich vor allem nach der Einwechslung von Kimmich auch ins Offensiv-Spiel ein, musste dann aber in die Innenverteidigung rücken. Guter Auftritt. Note: 3

Dayot Upamecano

Eroberte in der umkämpften Anfangsphase wichtige Bälle und war hinten oft zur Stelle, wenn die schnelle Offensive des BVB anrollte. Oft wären die Hausherren ohne sein beherztes Eingreifen durch gewesen. Als Anthony Modeste aber in der 73. Minute Fahrt aufnahm, kam er einmal nur hinterher. Das Resultat: Pass zu Moukoko – Anschlusstreffer. Dennoch: Note: 2

Matthijs de Ligt

Sah nach elf Minuten Gelb, war aber danach nicht gehemmt. Verteidigte gut, wenn er gebraucht wurde – aber nicht so spektakulär wie sein Nebenmann. Note: 3 (62: Noussair Mazraoui: Unterband in der ersten Minute nach seiner Einwechslung mit einer beherzten Aktion einen Dortmunder Konter, ließ sich aber auch mal überlaufen. Beim Gegentor in letzter Sekunde sah er schlecht aus. o.B.)

Alphonso Davies

Wirbelte auf links gemeinsam mit Mané, mit dem er allerdings noch immer Abstimmungsprobleme hat. Es lief nicht sonderlich geschmeidig, wurde dann aber noch schmerzhaft. Der Kanadier bekam kurz vor dem Halbzeitpfiff den rechten Fuß von Jude Bellingham ins rechte Auge und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung nicht nur vom Feld, sondern sogar ins Krankenhaus. Note: 4

Marcel Sabitzer

Bekam in der zweiten Minute die Gelbe Karte, als ihm Malen entwischt war, hatte aber im Mittelfeld sowieso das eine oder andere harte Duell zu führen. Trat in der Abwesenheit von Joshua Kimmich in der ersten Halbzeit Ecken, war aber als Sechser nach der frühen Verwarnung gehemmt. Nagelsmann nahm ihn zur Halbzeit raus. Note: 4

Leon Goretzka

Hatte von Julian Nagelsmann so etwas wie eine Startelf-Garantie bekommen und brachte den erwünschten Schwung nach vorne. Dass ihm auch mal ein Fehlpass ausrutschte, konnte der Ex-Schalker mit seinem Extra-Engagement vor der Dortmunder Süd und 81.365 Zuschauern ausgleichen. Das 1:0 mit der ersten Torchance des Bayern in der 33. Minute passte zu diesem Auftritt. Er wollte Regisseur sein – und war es! Außerdem durfte er dem Torschützen Leroy Sané wieder ein Küsschen geben… Note: 2

Leroy Sané

Die ersten Flanken gingen ins Niemandsland. Aber man hatte nach den Auftritten der vergangenen Wochen damit zu rechnen, dass er da sein würde. So war es in der 53. Minute, als er zentral einen Ball von Musiala annahm und mit links abzog. Auch danach starke Aktionen und Glück, in der Nachspielzeit nicht mir Rot vom Platz zu fliegen. Note: 3

Jamal Musiala

War im Fokus als Hoffnungsträger – wie sein Kumpel Jude Bellingham auf der Gegenseite. Hatte anfangs zu kämpfen, kam aber besser ins Spiel und bereitete den Führungstreffer von Goretzka vor, weil er lieber abgab als sein Dribbling zu beenden. Bediente auch Gnabry vor dem 2:0, wenn auch in höchster Bedrängnis. Die Chance zum 3:0 nutzte er nicht. Egal – zwei Assists sprechen für sich: Note: 2

Sadio Mané

Hatte am 1:0 einen Anteil, weil er den Angriff mit einem Hackenball auf Musiala eingeleitet hatte. Kam schleppend ins Spiel, hätte aber beinahe für das 2:0 gesorgt, als er nach dem Seitenwechsel nach Kimmich-Hereingabe am leeren Tor vorbei köpfte. Eher ein Spiel, das ihn zurückwirft, als eines, das den Neuzugang nach vorne bringt. Note: 4 (82. Eric-Maxim Choupo-Moting: o.B.)

Serge Gnabry

War im harmlosen Münchner Offensiv-Verbund der ersten Halbzeit der Harmloseste. Nach seinem starken Auftritt gegen Pilsen ein Rückschritt. Musste daher zur Halbzeit Platz für den genesenen Kingsley Coman machen. Note: 5

ab 46. Minute: Joshua Kimmich

Hatte genau eine einzige Trainingseinheit, um nach seiner Corona-Infektion zu zeigen, im Topspiel dabei sein zu können. Seine Einwechslung brachte dem Bayern-Spiel Sicherheit und Dominanz. Holte hinten Bälle, spielte auch gute Pässe nach vorne. Note: 2

ab 46. Minute: Kingsley Coman

Zeigte schnell, dass er wieder bereit ist, feine Pässe zu spielen. Hat Luft nach oben – und Verschnaufpause: Sah kurz vor der Nachspielzeit berechtigt Gelb-Rot. Note: 4

ab 46. Minute: Josip Stanisic

Profitierte vom Dreier-Wechsel in der Halbzeit, der den Gästen zu deutlich mehr Sicherheit verhalf. Zeigte aber auch, dass er auf diesem Niveau mithalten kann, als Jude Bellingham versuchte, ihn zu überlisten. Gegen Adeyemi später eher chancelos. Note: 5