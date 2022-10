Einzelkritik: Besser geht‘s nicht! Note 1 mit Sternchen für Bayern-Liebling „Choupo“

Von: Patrick Mayer, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Im DFB-Pokal-Rausch: Eric Maxim Choupo-Moting und seine Kollegen vom FC Bayern München. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern feiert Doppelpacker Eric Maxim Choupo-Moting. Beim Einzug ins DFB-Achtelfinale macht aber auch Jamal Musiala den Unterschied. Die tz-Noten für die Münchner.

Augsburg - Aus seiner Zeit bei Paris Saint-Germain wird ihm nachgesagt, er habe sogar das Verhältnis zwischen den launischen Superstars Neymar und Kylian Mbappé befriedet. Jetzt beruhigt er nach schwierigen Wochen zuvor beim deutschen Bundesliga-Rekordmeister die Gemüter: Die Rede ist von Eric Maxim Choupo-Moting, dem „Sohlenspieler (Serge Gnabry), dem „Wandspieler“ und „Tänzer“ (jeweils Julian Nagelsmann) - oder einfach nur dem Torjäger.

FC Bayern siegt in Augsburg: Choupo-Moting überragt erneut - Jamal Musiala sowieso

Mit einem Doppelpack (27. Minute, 59.) und einer Vorlage hat der 33-jährige Hanseate den FC Bayern am Mittwochabend zum 5:2-Sieg beim FC Augsburg und damit ins Achtelfinale des DFB-Pokals geführt. Nachdem der wuchtige Stoßstürmer zuvor schon in der Fußball-Bundesliga beim 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg überragt hatte. Weitere Treffer durch Joshua Kimmich (53.), Jamal Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.+1) bedeuteten ein letztlich klares Ergebnis, nachdem die Gegenwehr der Fuggerstädter durch einen Treffer von Mads Pedersen (9.) und ein erzwungenes Eigentor von Dayot Upamecano (65.) zeitweise unangenehm war.

Von der tz gibt es für Choupo-Motings Torinstinkt im bayerischen Derby jedenfalls die Note 1 mit Sternchen, auch Musiala tat sich (einmal mehr) hervor. Sadio Mané erwischte dagegen keinen guten Tag - die Münchner in der Einzelkritik.

Sven Ulreich

Der Schwabe ersetzte erneut den an der Schulter verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer. Im Vergleich zum 5:0 am Sonntag gegen Freiburg behielt er in Augsburg keine weiße Weste. Das 0:1 von Pedersen sah nicht unhaltbar aus. Beim zweiten Gegentor ohne Chance. Note: 3

Benjamin Pavard

Konnte zwar den Schuss zum 0:1 nicht blocken, aber defensiv sonst gut. Auch positiv: An der Entstehung zum 1:1 und 3:1 war er beteiligt. Nach rund einer halben Stunde mit einer sehr guten Hereingabe auf Mané, der aber an Koubek scheiterte. Note: 2

Dayot Upamecano

Hatte einen kleinen Wackler gleich zu Beginn des Spiels. Dann wurde er stabiler. Weltklasse: sein Traumpass in den Lauf von Pavard, der danach Mané in Szene setzte. Unglücklich mit seinem Eigentor zum 2:3. Aber insgesamt ein erneut ordentlicher Auftritt des französischen Abwehr-Stars. Note: 3

Matthijs de Ligt

Anfangs auch nicht ganz sattelfest, dann wurde der niederländische Innenverteidiger besser. Note: 3

Alphonso Davies

Der Kanadier klärte gleich zu Beginn des Spiels in höchster Not vor Demirovic. Offensiv hatte er viel Zug zum Tor. In der 20. Minute vergab er die Riesen-Chance zum 1:1. Beim zweiten Gegentor nicht auf seinem Posten links in der Abwehr. Top-Vorlage zum 4:2. Note: 3

Joshua Kimmich

Der Sechser war erneut Kapitän, weil Manuel Neuer verletzungsbedingt fehlte und Thomas Müller zu Beginn an auf der Ersatzbank Platz nahm. Vor dem 0:1 sah Kimmich nicht gut aus, ließ sich von Rexhbecaj zu leicht wegdrängen. Danach kämpfte er sich ins Spiel. Das 2:1 erzielte der Führungsspieler eiskalt und platziert ins rechte Eck. Note: 2

Alle feiern „Choupo“ (Mi.): Joshua Kimmich (re.) und die Bayern huldigen ihrem Doppelpacker in Augsburg. © IMAGO/Boris Schumacher

Leon Goretzka

Auch er war am 0:1 mitbeteiligt, verlor ein Kopfballduell. Vor dem gegnerischen Tor trat er in der 8. Minute gefährlich in Erscheinung. Sonst bemüht. Note: 3

Jamal Musiala

Nach überstandener Coronaerkrankung wieder zurück in der Startelf. Der Youngster war einer der auffälligsten Bayern-Spieler, versuchte sein Glück mehrmals aus der Distanz. Am 3:1 war er entscheidend mitbeteiligt. Starker Schlenzer, der das 4:2 bedeutete. Note: 1

ab 80. Minute: Thomas Müller: ohne Bewertung

Serge Gnabry

Wie gegen Freiburg sehr aktiv. Der Offensivspieler gab die Vorlage zum 1:1. Selbst war er weniger glücklich im Torabschluss. In der 52. Minute hatte er eine große Chance auf einen Treffer. Am Ende ging sein Versuch - halb Schuss, halb Pass – am Tor vorbei. Note: 2

Sadio Mané

Der Zweitplatzierte der Ballon-D’Or-Wahl verlor viele Zweikämpfe. So auch einen Kopfball vor dem 0:1. Der Senegalese vergab einige Sitzer. Zum Beispiel in der 29. Minute, als er aus kurzer Distanz an Koubek scheiterte. Immerhin: Vor dem 2:1 gewann er den Ball gegen Gruezo. Note: 4

ab 57. Minute: Kingsley Coman: Gleich nach seiner Einwechslung leitete der französische Flügelflitzer das 3:1 ein. Note: 2

Torjäger-Dienst erfüllt: Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Eric Maxim Choupo-Moting

Der wuchtige Mittelstürmer stand erneut in der Startelf – und zahlte das Vertrauen von Trainer Julian Nagelsmann wie schon gegen Freiburg zurück. Der Nationalspieler Kameruns erzielte das Tor zum 1:1, das 2:1 von Kimmich bereitete er vor und das 3:1 machte er erneut selbst. Besser geht’s nicht. Note: 1

ab 85. Minute: Marcel Sabitzer: ohne Bewertung

(pk/bok/pm)