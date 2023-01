Noten zum FC Bayern: Zweimal die Fünf für kriselnde Münchner

Von: Patrick Mayer, Manuel Bonke

Der FC Bayern kann auch gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnen. Alphonso Davies wirkt nicht mit dem Kopf bei der Sache, Eric Maxim Choupo-Moting ist diesmal harmlos. Die Münchner in der Einzelkritik.

München - Schon wieder: Der FC Bayern kann 2023 einfach (noch) nicht gewinnen. Gegen Eintracht Frankfurt haben die Münchner am Samstagabend zum dritten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga nur 1:1 gespielt.

FC Bayern: Rekordmeister kann auch gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnen

Damit ist Union Berlin in der Tabelle bis auf einen Punkt an den deutschen Rekordmeister herangerückt, RB Leipzig liegt nur noch zwei Punkte hinter dem Bundesliga-Giganten. Randal Kolo Muani (69. Minute) glich die zwischenzeitlich Führung durch Leroy Sané (34.) in der zweiten Halbzeit aus.

Startelf-Rückkehrer Thomas Müller überzeugte durch viel Laufarbeit, Yann Sommer holte sich nach einem riskanten Einsteigen seine erste Gelbe Karte als FCB-Keeper ab, und Gnabry-Ersatz Kingsley Coman blieb gegen die Hessen blass. Die tz bewertet die Leistung der Bayern - die Münchner in der Einzelkritik.

Yann Sommer

Kassierte in der ersten Hälfte nach einem Ausflug aus dem Strafraum die gelbe Karte, weil er Kolo Muani ungestüm den Ball abgrätschte. Ansonsten gewohnt ballsicher, aber nie wirklich gefordert - angesehen vom Gegentreffer zum 1:1, den Kolo Muani ihn aus kurzer Distanz durch die Beine jagte. Den Torhüter traf keine Schuld. Note: 3

Josip Stanisic

Obwohl der junge Kroate vor dem Frankfurt-Spiel erst 143 Bundesliga-Minuten gesammelt hatte, erledigte er seine Ausgabe souverän. In der Defensive konzentriert und nach vorne mit einigen guten Pässen - wie beim 1:0. Das leitete Stanisic mit einem Ball entlang der rechten Seitenlinie ein. Note: 3

Dayot Upamecano

Aktuell schafft es Upa nicht, seine Fehlpass-Quote zu minimieren. Ansonsten gewohnt solide und bei einem Torabschluss in der ersten Hälfte mit Pech, als er die Kugel nach einer Flanke am Tor vorbei setzte. Beim Treffer von Kolo Muani ließ er seinen Gegenspieler allerdings aus den Augen. Note: 4

Matthijs de Ligt

Auch wenn das Passspiel nicht zu seinen größten Stärken zählt, entwickelt sich der Niederländer immer mehr zum Abwehrchef - vor allem wegen seiner Körpersprache. In den Zweikämpfen musste der Innenverteidiger früh einen Gang zurück schalten, weil er bereits in der 8. Minute verwarnt wurde. Note: 3

Alphonso Davies

Als Davies nach einer guten Stunde einen Bayern-Angriff mit einem hohen Ball ins Nirwana verpuffen ließ, wütete Trainer Julian Nagelsmann an der Auslinie. Der Eindruck bleibt: Der Kanadier wirkt aktuell nicht mit dem Kopf bei der Sache. Note: 5

Joshua Kimmich

Der stärkste Auftritt seit langem. Kimmich warf sich in jeden Zweikampf, dirigierte das Münchner Spiel und spulte viele Meter ab. Die 1:0-Führung kam nur zu Stande, weil Kimmich mit letztem Körpereinsatz einen Frankfurter Konter verhinderte. Note: 3

Jamal Musiala

Dem Youngster war anzumerken, dass er sich mit einem Thomas Müller auf dem Platz deutlich wohler fühlt. Musiala hatte wieder mehr Spielwitz und war eine stetiger Unruhe-Herd. Er sorgte für die letzten Pässe bei den Münchnern, die seine Mitspieler allerdings nicht nutzen konnten. Note: 3

Leroy Sané

Der Linksfuß sorgte nicht nur mit rechts für das Führungstor, er überzeugte auch mit seiner Körpersprache. Häufig rannte er über den halben Platz zurück, um seine Gegenspieler mit einer robusten Zweikampfführung an Angriffen zu hindern. Note: 3

ab 71. Minute: Serge Gnabry: Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Thomas Müller

Die Unberechenbarkeit des Routiniers - sogar Fehlpässe sorgten für Gefahr am Frankfurter Strafraum - tat den Münchner Spiel gut. Den Treffer von Sané bereitete er mit einer butterweichen Hereingabe vor. Note: 3

Kingsley Coman

Bemüht und gewohnt schnell unterwegs. Anders als gegen Köln konnte er dem Spiel am Samstag aber nicht seinen Stempel aufdrücken. Note: 4

ab 71. Minute: Ryan Gravenberch: Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Eric Maxim Choupo-Moting

Im zweiten Spiel nacheinander blieb Choupo ohne Tor. Der Stürmer wirkte vorne isoliert, konnte die Bälle aber auch nicht wirklich halten. Einen Hochkaräter vergab er leichtfertig mit der Hacke. Note: 5

ab 77. Minute: Mathys Tel: Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

