Ein Mal die Eins und sehr viele Zweier: Die Noten für den FC Bayern in Barcelona

Von: José Carlos Menzel López, Patrick Mayer

Siegreich: Der FC Bayern um Eric Maxim Choupo-Moting (Mi.) in Barcelona. © IMAGO/Jose Breton

Der FC Bayern demütigt den FC Barcelona unmittelbar nach dessen Champions-League-K.o.. Eric Maxim Choupo-Moting trifft einfach weiter, Serge Gnabry überragt als Vorlagengeber. Die Noten für die Münchner.

Barcelona - Machtdemonstration am Mittelmeer! Der FC Bayern hat den FC Barcelona 3:0 (2:0) besiegt und den Katalanen nach deren vorzeitigem Aus in der Champions League die nächste schmerzhafte Niederlage zugefügt. Sadio Mané (10. Minute), Eric Maxim Choupo-Moting (31.) und Benjamin Pavard (90.+5) schossen die Tore für die Münchner, die nach dem fünften Sieg im fünften Spiel die Gruppe C uneinholbar vor Inter Mailand anführen.

FC Bayern in der Champions League: Münchner lassen dem FC Barcelona keine Chance

Trainer Julian Nagelsmann schickte seine Bayern in Katalonien wie gewohnt in einem 4-2-3-1-System auf den Rasen des Camp Nou, diesmal mit Jamal Musiala auf der Zehn sowie Serge Gnabry und Mané über beide Flügel. Aus einer sicheren Abwehr heraus zogen die Münchner ihr Positionsspiel in effektiver Manier auf und nutzten eiskalt die Räume, die Barcelona ihnen im Angriff gewährte. Gnabry stach als präziser Vorlagengeber heraus, Choupo-Moting bewies erneut seine Torjäger-Qualitäten. Die tz bewertet die Bayern in der Einzelkritik:

Sven Ulreich

Verbrachte einen durchaus entspannten Abend an der Costa Brava. Das lag vor allem an den Hausherren, die über 90 Minuten nicht einen einzigen Torschuss zustande brachten. Sollte Ulreich recht sein. Note: 3

Noussair Mazraoui

Durfte nach seinem (durchaus gelungenen) Kurzeinsatz in Hoffenheim in Barcelona von Beginn an ran und zeichnete sich rechts hinten durch gute Defensivarbeit aus. Note: 2

Dayot Upamecano

Legte wie sein Nebenmann einen sehr souveränen Auftritt in der Hintermannschaft der Münchner hin, war stets einen Schritt schneller als die spanischen Stürmer und fiel darüber hinaus mit einer guten Spieleröffnung auf. Note: 2

Ab 63. Minute: Benjamin Pavard: ohne Bewertung

Matthijs de Ligt

Der Niederländer bearbeitete Robert Lewandowski von Beginn an mit viel Physis und legte diesen damit an die Leine. Selbst in riskanten Situationen wie dem vermeintlichen Strafstoß, den der Schiedsrichter nach VAR-Probe korrekterweise zurücknahm, agierte er mit der nötigen Präzision. Note: 2

Sah kein Land: Robert Lewandowski (vorne) vom FC Barcelona gegen Ex-Klub FC Bayern, hier gegen Matthijs de Ligt. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Alphonso Davies

Orientierte sich wie gewohnt gut und gerne nach vorne, wo er Barças Héctor Bellerín bisweilen zur Verzweiflung trieb. Hinten ebenfalls zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Note: 2

Joshua Kimmich

Die Münchner Ausführung eines Schweizer Uhrwerks. Machte das Spiel schnell, wenn es angebracht war, brach Aktionen auch mal ab, wenn die Situation es erforderte. Ballsicherr und fehlerfreier Taktgeber des Bayernspiels. Note: 2

Leon Goretzka

Übernahm den Part des Feuerwehrmanns, der Kimmich den Rücken freihielt. Bekam zwar nicht die gewohnte Wucht in sein Offensivspiel, war stattdessen aber stets optimal platziert und vereitelte dadurch so manchen Konter der Katalanen. Note: 3

Ab 63. Minute: Marcel Sabitzer: Der Österreicher fügte sich in das flüssige Münchner Spiel nahtlos ein und nahm die Zweikämpfe konzentriert an. Note: 3

Serge Gnabry

Erwischte einen Sahnetag. Machte über die rechte Außenbahn gehörig Dampf und krönte seinen Auftritt mit zwei Assists, von denen insbesondere der Steilpass vor Sadio Manés 1:0 hervorzuheben war. Hatte Pech, dass er bei seinem eigenen Treffer minimal im Abseits stand. Note: 1

Jamal Musiala

Durfte in Barcelona auf seiner bevorzugten Position hinter dem Stoßstürmer ran und machte dort weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte. Diesmal verbuchte der FCB-Durchstarter zwar keine Torbeteiligung, mit klugen Pässen und feinen Dribblings war er jedoch stark daran beteiligt, dass insbesondere die Hintermannschaft der Gastgeber maßlos überfordert war. Note: 2

Ab 67. Minute: Ryan Gravenberch: ohne Bewertung

Sadio Mané

Selten dürfte ein Tor so gutgetan haben. Nach dem jüngsten Tief, das ihm sogar zuletzt auch einen Platz auf der Ersatzbank beschert hatte, besorgte der Senegalese auf sehenswerte Weise den Dosenöffner gegen Barcelona und zeigte alles in allen – und endlich wieder – eine sehr inspirierte Vorstellung. Note: 2

Treffsicher: Eric Maxim Choupo-Moting (re.) für den FC Bayern in Barcelona. © IMAGO/Jose Breton

Eric Maxim Choupo-Moting

Ein Stürmer wird an Toren gemessen, Choupo traf nun zum dritten Mal in Serie. Ende. Note: 2

Ab 63. Minute: Thomas Müller: ohne Bewertung