Noten zum FC Bayern: Nach schwacher Leistung – Vier Münchner sehen die Fünf

Von: Patrick Mayer, Manuel Bonke

Der FC Bayern verpasst auch gegen den 1. FC Köln einen Sieg. Leon Goretzka und Serge Gnabry enttäuschen, Joshua Kimmich rettet einen Punkt. Die Einzelkritik.

München - Es drohen heiße Wochen im Münchner Winter: Der FC Bayern steuert nach dem polarisierenden Rauswurf des Neuer-Vertrauten und Torwarttrainers Toni Tapalovic in der Fußball-Bundesliga einer kleinen Ergebniskrise entgegen.

FC Bayern: Münchner wanken gegen den 1. FC Köln

Nach dem 1:1 bei RB Leipzig spielte der deutsche Rekordmeister an diesem Dienstagabend gegen den 1. FC Köln glücklich 1:1 (0:1). Und das nach weitgehend schwacher Leistung vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena. Ein frühes Tor von Ellyes Skhiri (4. Minute) reichte dem „Effzeh“ zum hart erkämpften Unentschieden beim Heim-Debüt des neuen FCB-Keepers Yann Sommer. Joshua Kimmich rettete den Bayern mit einem Traumtor aus der Distanz (90.) immerhin noch einen Punkt.

Beim Gegentreffer wirkte die Defensive der „Roten“ passiv und schläfrig. Auch in der Folge lief vieles nicht zusammen - weder in der Schaltzentrale noch im Angriff. So rannten die Bayern in der zweiten Halbzeit wild an - lange vergeblich. Leon Goretzka, Jamal Musiala und Serge Gnabry tauchten völlig ab, Thomas Müller vergab die Riesen-Chance zum Ausgleich per Kopf - die Münchner in der Einzelkritik.

Yann Sommer

Sommer erlebte gegen Köln einen arbeitsintensiveren Abend. Beim frühen Führungstreffer der Gäste war er ohne Schuld, im Anschluss war er häufig zu Paraden gezwungen. So entschärfte er beispielsweise nach einer knappen halben Stunde mit einem starken Reflex einen Abschluss von Skhiri aus kurzer Distanz. Note: 3

Früher Schock: Der FC Bayern und Yann Sommer (li.) geraten gegen den 1. FC Köln früh in Rückstand. © IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Benjamin Pavard

Mit Gegenspieler Kainz, der ein gutes Spiel machte, hatte Pavard alle Hände voll zu tun. Dementsprechend wenig schaltete er sich ins Münchner Offensiv- und Flankenspiel ein. Note: 4

Dayot Upamecano

Bei Zuspielen ging der Franzose wieder mehr Risiko. So sorgte er in manchen Aktionen im Spielaufbau zwar für Raumgewinn, allerdings landeten erneut zu viele Pässe beim Gegner, die zu Gegenangriffen führten. Note: 4

Matthijs de Ligt

Erneut der stärkere Part in der Innenverteidigung. Der Holländer agierte im Zweikampf kompromisslos und behielt am Ball die Ruhe. Darüber hinaus übernahm er die verbale Organisation in der Abwehr. Note: 3

Alphonso Davies

Aktuell wirkt der blitzschnelle Kanadier überspielt. Wie schon in Leipzig hatte Davies einige Unkonzentriertheiten in seinem Spiel und konnte auch gegen Köln keine Akzente nach vorne setzen. Steigerte sich nach dem Wechsel. Note: 4

ab 82. Minute: Mathys Tel: Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Joshua Kimmich

Einer der wenigen Münchner, der sich in Normalform präsentierte. Kimmich ließ sich häufig zwischen die beiden Innenverteidiger fallen, um dadurch für etwas mehr Raum im Zentrum zu sorgen. Gleichzeitig übernahm er regelmäßig die Spieleröffnung. Und der Kapitän erzielte mit einem Traumtor das erlösende 1:1. Note: 2

Leon Goretzka

Der Münchner Mittelfeldmotor stotterte auch im zweiten Pflichtspiel 2023. Einen Kopfball aus fünf Metern setzte er ans Außennetz und wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Note: 5

ab 46. Minute: Ryan Gravenberch: Belebte das Spiel im Zentrum und hatte Zug zum Tor. Note: 3

Mittelfeldstratege in München: Leon Goretzka (li.) vom FC Bayern, hier gegen den 1. FC Köln. © IMAGO / Nordphoto

Leroy Sané

Abgesehen von ein, zwei cleveren Zuspielen war vom Linksfuß erneut wenig zu sehen. In der zweiten Hälfte agierte er mehr im Zentrum, was seine Leistung steigerte. Note: 4

Jamal Musiala

Aktuell scheint der Musiala-Code entschlüsselt. Er wurde stets von mehreren Gegenspielern in Manndeckung genommen. Problem: Musiala fehlt derzeit die Leichtigkeit, sich spielend aus solchen Situationen zu befreien. Note: 5

ab 68. Minute: Thomas Müller: Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Serge Gnabry

Nach seinem Ausflug zur Fashion Show nach Paris war Gnabry gezwungen, eine gute Leistung zu zeigen. Das tat er nicht und wurde nach der Pause ausgewechselt. Note: 5

ab 46. Minute: Kingsley Coman: War auf dem rechten Flügel deutlich effektiver und kam zu gefährlichen Torabschlüssen. Note: 3

Nationalspieler auf Formsuche: Serge Gnabry vom FC Bayern (re.). © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Eric Maxim Choupo-Moting

Im Torabschluss dieses Mal unglücklich. Choupo tat sich gegen die galligen Gegenspieler schwer und konnte nur wenige Bälle vorne halten. Note: 5

(bok/pm)