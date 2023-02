Noten zum FC Bayern: Ein Münchner sieht die Eins – aber einer nur die Fünf

Von: Patrick Mayer, Manuel Bonke

Teilen

Siegreich: Der FC Bayern um Jamal Musiala (li.) in Wolfsburg. © IMAGO / Eibner

Die Bayern sichern sich in Wolfsburg wieder Platz eins. Kingsley Coman schießt ein Traumtor, Jamal Musiala zaubert bei einem Solo. Einer hat nicht seinen besten Tag. Die Einzelkritik.

Wolfsburg - Der FC Bayern ist in der Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs: Und das trotz der Diskussionen um das polarisierende Interview von Kapitän Manuel Neuer. Die Münchner siegten am Sonntagabend 4:2 (3:1) beim VfL Wolfsburg und sind damit mit 40 Punkten wieder Tabellenführer vor Union Berlin (39).

FC Bayern: Münchner sind nach Sieg in Wolfsburg wieder Bundesliga-Tabellenführer

Kingsley Coman mit einem Doppelschlag (9. Minute / 14.), Thomas Müller (19.) und Jamal Musiala (73.) erzielten die Tore für den deutschen Rekordmeister. Jakub Kaminski (44.) und Mattias Svanberg (81.) konnten für die Niedersachsen trotz eines klaren Chancen-Plus vor 30.000 Zuschauern nur noch verkürzen. Bayerns Mittelfeldstratege Joshua Kimmich sah nach 54 Minuten die gelb-rote Karte.

Coman überragte in einer ereignisreichen Anfangsphase mit zwei zielstrebigen Treffern. Routinier Müller bewies Qualitäten per Kopf, Youngster Musiala umkurvte bei seinem Solo zum 4:1 gleich mehrere VfL-Spieler als wären diese hellgrüne Slalom-Stangen. Alphonso Davies findet aber einfach nicht aus seinem Formtief heraus - die Münchner in der tz-Einzelkritik.

Yann Sommer

In Wolfsburg hatte Sommer häufiger Gelegenheit sein Können unter Beweis zu stellen. Starke Reflexe, beim Rauslaufen fehlte die letzte Konsequenz. Kurz vor Abpfiff mit einem Riesen-Reflex mit dem Fuß. Note: 2

Im Video: Hat Manuel Neuer noch eine Zukunft beim FC Bayern?

Joao Cancelo

Er kam, sah und flankte. Diesmal butterweich und mit viel Übersicht auf den rechten Fuß von Torschütze Coman, der per Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 2:0 traf. Nach vorne eine Waffe, in der Defensive manchmal etwas leichtfertig. Note: 2

ab 78. Minute: Daley Blind: Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Benjamin Pavard

Diesmal als „echter“ Innenverteidiger in der Viererkette statt Rechtsverteidiger. Beim 1:3-Anschlusstreffer der Wölfe ließ er sich allerdings auf die rechte Seite ziehen und gab Torschütze Kaminski nach einem Doppelpass nur Begleitschutz. Note: 4

Matthijs de Ligt

Der Abwehrchef wird immer mehr zum wichtigen Kommandogeber. In Sachen Einsatz und Zweikampfführung vorbildlich, sein Stellungs- und Passspiel weiter ausbaufähig. Beim zweiten Wolfsburger Treffer kurz orientierungslos. Note: 3

Alphonso Davies

Der Kanadier befindet sich weiter im Formtief – und sein Auftritt in Wolfsburg war der schwächste von allen. Total verunsichert unterliefen ihm zahlreiche Fehlpässe – obwohl unbedrängt -, die Wolfsburg einige gefährliche Konter verschaffte. Note: 5

Joshua Kimmich

Zog die Fäden im Mittelfeld und auch mal das Foul in gefährlichen Situationen. Nach einem Schubser war er früh gelb belastet und nahm die Verwarnung regungslos hin. Irgendwie cool. Bei der Ampelkarte dann aber doch geschockt, weil er die Mannschaft schwächte. Note: 4

Wird in Wolfsburg des Feldes verwiesen: Bayerns Joshua Kimmich. © IMAGO/Revierfoto

Leon Goretzka

Rückkehr in die Startelf. Doch von seinem maximalen Leistungsniveau ist er noch immer weit entfernt. Wirkte nicht 100 Prozent fit und vom Kopf her oft gehemmt, woraus viele Foulspiele resultierten. Nach dem Platzverweis von Kimmich und der Auswechselung von Müller mit der Kapitänsbinde unterwegs. Note: 4

Leroy Sané

Viel unterwegs - und zwar mit Tempo. Entsprechend war die Körpersprache des Linksfuß. Das Zusammenspiel mit Cancelo klappte hervorragend. Allerdings: Als das Gegentor in der ersten Hälfte fiel, hatte Sané nach misslungenen Dribblings viele gefährliche Ballverluste. Note: 4

ab 60. Minute: Josip Stanisic: Eigentlich konnte der Abwehrspieler laut Aussage von Trainer Julian Nagelsmann nicht am Sonntag spielen. Er konnte doch - und tat es gewohnt unaufgeregt. Note: 3

Jamal Musiala

Der Youngster sorgte wieder für den einen oder anderen Wow-Moment - auch mit körperlich Durchsetzungskraft. So gelang ihm sein herrliches Dribblings zum erlösenden 4:1. Note: 2

ab 78. Minute: Daley Blind: Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Kingsley Coman

Der „King“ hat Laune – und trifft prompt doppelt. Absoluter Aktivposten auf dem linken Flügel, nicht nur wegen seiner Tore. Kein Wunder, dass Serge Gnabry nur die Bank bleibt. Note: 1

ab 55. Minute: Serge Gnabry: Konnte sich erneut nicht für einen Platz in der Startelf empfehlen. Er steckt nach wie vor im Post-Paris-Tief. Note: 4

Torschützen unter sich: Die FCB-Profis Kingsley Coman (2.v.li.) und Thomas Müller (2.v.re.) in Wolfsburg. © IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller

Beim 1:0 reichte Müller ein Täuschungsmanöver mit seinen ausgestreckten Gräten, um Coman das Führungstor zu ermöglichen. Den dritten Münchner Treffer besorgte er mit dem Kopf - mit freundlichen Grüßen vom einstigen Notnagel an Ex-Trainer Niko Kovac. Note: 2

ab 60. Minute: Mathys Tel: Entledigte sich zehn Minuten nach seiner Einwechslung seinen Handschuhen. Ansonsten ein unauffälliger, aber taktisch disziplinierter Auftritt des 17-Jährigen. Note: 3

(bok/pm)