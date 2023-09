Noten zu Bayerns Pokal-Sieg: Einer fällt in neuformierter Abwehrreihe ab – Offensiv-Youngster mit Bestnote

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Trotz Personalsorgen ließen die Bayern in Münster nichts anbrennen. Die tz-Noten zum souveränen Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Münster - Ein souveräner Auftritt beschert dem FC Bayern München die zweite Runde im DFB-Pokal. Gegen Preußen Münster war der am Ende zu Buche stehende 4:0-Erfolg nie in Gefahr. Dabei stand besonders die veränderte Abwehrreihe vor dem Spiel im Mittelpunkt, die ihren Job dann aber bravourös machen sollte.

Abwehr des FC Bayern mit Bestnoten

Daniel Peretz: Der Israeli mit seinem Pflichtspieldebüt für den FC Bayern. War kaum gefordert, in der 17. Minute hielt er einen Schuss von Batmaz im Nachfassen. Hielt den Kasten sauber. Note: 2

Konrad Laimer: Mit guten flachen Hereingaben von der rechten Seite. Schönes Kopfballtor zum 2:0. Oft am Ball, aber ab und an mit einem Haken zu viel. Note: 1

ab 63. Bouna Sarr: o.B.

Noussair Mazraoui: Spielte auf der für ihn ungewohnten Position im Abwehrzentrum. Mit Fehlpässen im Spielaufbau, alles in allem aber okay. Note: 2

Davies fällt in Bayern-Defensive etwas ab – Goretzka überragt

Leon Goretzka: Der zentrale Mittelfeldspieler musste in der Innenverteidigung aushelfen. Mit guten Chipbällen in die Spitze, wie bei seiner Vorlage zum 2:0 in der 40. Minute zu sehen war. Bei der Chance durch Batmaz störte er den Stürmer mit einer Grätsche. Generell ein Fels in der Abwehr. In der 39. Minute hätte er sich fast mit einem Kopfballtor für seine starke Leistung selbst belohnt. Note: 1

Alphonso Davies: Wirbelte wie gewohnt auf der linken Seite. Aber der Kanadier lief sich oft fest. Note: 3

ab 63. Raphael Guerreiro: o.B.

Joshua Kimmich: Der Kapitän war Einzelkämpfer auf der Sechs. Das 1:0 leitete er mit einem hohen Ball auf Tel ein. Immer wieder mit seinen typischen Chipbällen in die Spitze. Vorlage nach einem Eckball zum 3:0. Note: 1

ab 63. Taichi Fukui: o.B.

Krätzig nach Kaltstart mit guter Leistung – Stotterleistung bei Coman und Musiala

Kingsley Coman: Mit guten Ansätzen, aber dieses Mal ohne Durchschlagskraft. Note: 3

Jamal Musiala: Nach Schonung gegen Bochum in Münster wieder in der Startelf. Mit guten technischen Aktionen, aber mit Pech im Abschluss. Note: 3

Serge Gnabry: Tauchte als erster Bayern-Spieler in der 4. Minute gefährlich vor dem Münster-Tor auf, dabei wurde er von Keeper Schenk verrammt und am linken Unterarm verletzt – für Schiedsrichter Jöllenbeck kein elferwürdiger Zusammenprall. Gnabry musste aber wenig später raus. Note: o.B.

ab 11. Frans Krätzig: Kurz nach seiner Einwechslung hätte er fast per Kopf ein Tor erzielt. Mit dem Pausenpfiff traf er zum 3:0. Insgesamt noch etwas hibbelig. Note: 2

Kane-Vertreter im Bayern-Sturm mit Bestnoten

Mathys Tel: In der Anfangsphase lief viel über seine linke Angriffsseite. Seine Flanke führte zum 1:0, das 4:0 machte er selbst. Insgesamt hatte er dieses Mal nur wenige Torchancen. Note: 1

Mathys Tel jubelt gemeinsam mit Eric Maxim Choupo-Moting und Joshua Kimmich. © Bahho Kara/Eibner-Pressefoto/IMAGO

Eric Maxim Choupo-Moting: Der Kameruner durfte wieder von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen schon in der 9. Minute zurück: Er schaltete im Strafraum am schnellsten. Hatte Chancen auf mehr Tore. Note: 2

ab 82. Leroy Sané: o.B.

