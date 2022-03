FC Bayern in der Pole Position von Torhüter-Transfer: Bundesliga-Konkurrent steigt schon aus

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern steht vor einem Torhüter-Transfer als Ersatz für Manuel Neuer. © Frank Hoermann/Imago

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit einem Torwart-Transfer als Ersatz für Manuel Neuer. Ein Bundesliga-Konkurrent ist aus dem Poker ausgestiegen.

München - Der FC Bayern München will nichts dem Zufall überlassen und für jede Situation gewappnet sein. Deshalb soll der Kader auf jeder Position doppelt gut besetzt sein. Auf der Torhüter-Position ist das natürlich nahezu unmöglich. Kapitän Manuel Neuer gehört weltweit zu den Besten seiner Zunft und will auch noch über das Vertragsende 2023 im Bayern-Tor stehen.

Trotzdem ist der FC Bayern auf der Suche nach einem verlässlichen Ersatzmann, sollte Neuer einmal länger fehlen. Der auserkorene Kandidat ist Stefan Ortega von Arminia Bielefeld. Im Werben um Ortega dürften die Bayern nun in der Pole-Position sein, denn ein Konkurrent aus der Bundesliga hat sich offenbar aus dem Transferpoker verabschiedet.

FC Bayern: Torwart Ortega als ablösefreier Neuer-Ersatz - Leverkusen dementiert Wechselgerüchte

Der FC Bayern soll sich nach Berichten der Bild mit Ortega bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Der 29-jährige Torhüter könnte im kommenden Sommer ablösefrei nach München wechseln und die Rolle des Back-ups von Manuel Neuer einnehmen. Ortega hat in den vergangenen Jahren mit konstant starken Leistungen in Bielefeld auf sich aufmerksam gemacht und besticht insbesondere durch seine Spieleröffnung, was ihn zum idealen Neuer-Ersatz befähigen würde.

Stefan Ortega Moreno

Geboren: 6. November 1992 (Alter 29 Jahre), Hofgeismar

Position: Torwart

Verein: Arminia Bielefeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Die Zeichen deuten immer mehr auf einen Transfer von Ortega zum FC Bayern. Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen schien laut Sky zunächst die Nase vorne im Rennen um Ortega zu haben. Leverkusens Sportchef Rudi Völler dementierte die Gerüchte jedoch. „Das hat nichts mit Ortega zu tun, er macht es in Bielefeld richtig gut. Aber er ist definitiv kein Thema bei uns“, sagte Völler gegenüber Bild. „Wir sind auf der Position der Torhüter von 1 bis 3 super aufgestellt. Wir haben keinen Bedarf.“ Offenbar will die Werkself mit Stammkeeper Lukas Hradecky über 2023 hinaus verlängern. Bahn frei für den FC Bayern?

FC Bayern: Ersatztorwart für Neuer gesucht - was will Ortega, was wird aus Nübel?

Hinter einem Ortega-Transfer stehen allerdings noch Fragezeichen. Während der ablösefreie Wechsel ins Beuteschema der Bayern passen würde, hat Ortega selbst offenbar noch keine Entscheidung getroffen. Der 29-Jährige steht am Scheideweg seiner Karriere und der Frage, ob er nochmal eine neue Herausforderung bei einem ambitionierten Klub annehmen möchte oder die lukrative Chance beim FC Bayern ergreift. In München müsste Ortega mit einem Bankplatz hinter Neuer vorlieb nehmen, auf der anderen Seite winken Titel.

Der FC Bayern stellt sich die entscheidende Frage: Mit Ersatztorwart Sven Ulreich verlängern oder nicht? Der Vertrag des 33-Jährigen läuft am Saisonende aus. Ulreich hat sich stets als verlässlicher und loyaler Vertreter von Neuer präsentiert. Alexander Nübel hingegen wird auch nächste Saison auf Leihbasis in Monaco Spielpraxis sammeln und ist daher keine Option. Die Torhüter-Frage beim FC Bayern bleibt auch in den nächsten Wochen spannend. (ck)