Nübel spricht über Sommer, Tapalovic und Neuer: „Natürlich hart für Manuel“

Von: Niklas Kirk

Teilen

Alexander Nübel, hier im Einsatz für den AS Monaco gegen Leverkusen © Federico Gambarini

Seine Pflichtspielrückkehr gestaltete Alexander Nübel gegen Leverkusen siegreich. Nach dem Abpfiff standen dann die Themen FC Bayern und Manuel Neuer im Raum.

Leverkusen – Trotz zweier Gegentore – einmal von Diaby getunnelt, einmal von Wirtz unhaltbar überwunden – konnte sich Alexander Nübel mit dem AS Monaco am Ende siegreich mit 2:3 gegen Bayer Leverkusen durchsetzen. Zwar hätte Nübel „gerne weniger Gegentore kassiert“, jedoch war in Angesicht des Gegners klar, „dass es ein schwieriges Spiel“ und man den Sieg auch unter diesen Umständen gerne mitnimmt. Damit stehen die Rheinländer vor dem Rückspiel der K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League nun unter Zugzwang.

Nach dem Abpfiff drehten sich die Fragen, die dem 26-Jährigen von Sport1 gestellt wurden, schnell auch um eine mögliche Rückkehr nach Deutschland und der verheerenden Verletzung von Manuel Neuer.

Alexander Nübel über eine mögliche Rückkehr: „der Fokus liegt auf Monaco“

Auf die Frage, wie er sich in Monaco fühle, mit Hinweis auf das Ende seiner Leihe im Sommer, entgegnet er sich bei den Monegassen „sehr, sehr wohl“ zu fühlen. „Wir haben viele Spiele und ich mache viele Spiele. Wir werden sehen, was im Sommer passiert. Ich bin offen für alles, aber der Fokus liegt, Stand jetzt, auf Monaco.“, so Nübel weiter.

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Durch die Verletzung von Manuel Neuer war zeitweilig über eine vorgezogene Rückkehr von Nübel zum FC Bayern München nachgedacht worden. Stattdessen hütet nun Yann Sommer bis zum Ende der Saison das Tor. Auf die Verpflichtung Sommers antwortet Nübel professionell: „Es war klar, dass sie einen Torwart holen – und ein Verein wie Bayern wird immer Top-Torhüter haben. Das ist ein Top-3-Verein und dort werden immer Torhüter sein, mit denen du konkurrieren musst. Er macht es richtig gut in der Anfangszeit. Es war ganz normal, dass sie Yann Sommer geholt haben.“

Alexander Nübel über Toni Tapalovic: ein „normales“ Verhältnis

Das Thema Manuel Neuer wurde daraufhin nochmals konkretisiert, auch ob der Abgang von Torwarttrainer und Neuer-Vertrautem Toni Tapalovic eine Rückkehr wahrscheinlicher mache. Auch hier zeigte sich Nübel professionell und mit seinem Konkurrenten mitfühlend. „Für Manuel ist es natürlich hart in der aktuellen Situation“, wobei er sich nicht weiter zu der Thematik äußern wollte, da dies bereits im Sportstudio geschehen war. Er blieb bei einem kurzen Verweis auf das „normale Verhältnis“, das er selbst zu Tapalovic hatte. (nki)

Unterdessen forciert der FC Bayern weitere Verstärkung für die Zeit nach dem Sommer. Im Blickfeld steht ein englischer Nationalspieler.