Nübel-Rückkehr zum FC Bayern gescheitert: Schlägt jetzt RB Leipzig zu?

Von: Christoph Klaucke

Alexander Nübel soll wie geplant im Sommer zum FC Bayern zurückkehren. Doch auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig hat ein Auge auf den Torhüter geworfen.

München/Leipzig – Der FC Bayern war in dieser Winter-Transferperiode gezwungenermaßen auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer, der sich bei Skitourengehen das Bein gebrochen hat, musste dringend ein Ersatz her. Der verliehene Alexander Nübel war die naheliegendste Lösung, doch dessen aktueller Klub AS Monaco verhinderte die vorzeitige Rückkehr.

Stattdessen holten die Bayern Yann Sommer aus Mönchengladbach. Für Nübel könnte sich das Kapitel FC Bayern somit für immer geschlossen haben. Vielmehr steht ein Wechsel zu einem Bundesliga-Konkurrenten im Raum.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Position: Torwart Aktuelles Team: AS Monaco Vertrag beim FC Bayern: bis 30.06.2025

Nübel-Rückehr zum FC Bayern? Konkurrenzsituation wegen Sommer-Transfer verschärft

Für Nübel haben sich die Vorzeichen durch die Verpflichtung von Yann Sommer noch einmal grundlegend verändert. Der Ex-Schalker hat in München zwar noch einen Vertrag bis 2025 und soll nach aktuellem Stand nach Ablauf seiner zweijährigen Leihe bei Monaco im Sommer an die Säbener Straße zurückkehren. Allerdings müsste sich Nübel dann nicht nur mit einem womöglich wieder genesenen Manuel Neuer, sondern auch mit Sommer um den Status der Nummer eins duellieren.

Nübel hatte zwar erst kürzlich erklärt die Konkurrenzsituation annehmen zu wollen, jedoch im selben Atemzug darauf hingewiesen, dass er die Spielzeit, die er aktuell in Monaco bekommt, nicht mehr missen möchte. Mit Neuer und Sommer, zwei der besten Bundesligatorhüter, vor der Nase dürfte der Wunsch nach regelmäßigen Einsätzen nur schwer zu erfüllen sein. Immerhin müsste Nübel nicht mehr mit dem ehemaligen Bayern-Torwarttrainer und Neuer-Intimus Toni Tapalovic zusammenarbeiten. Der 26-Jährige hatte sich über den fehlenden Austausch beschwert, woraufhin auch deswegen Tapalovic entlassen wurde.

Kehrt Alexander Nübel noch einmal ins Tor des FC Bayern zurück? © Tom Weller/dpa

FC Bayern: Nübel-Transfer nach Leipzig als ernsthafte Option

Ein wahrscheinlicheres Szenario wäre ein Wechsel Nübels. Hier kommt ausgerechnet Bayerns neuer Erzrivale RB Leipzig ins Spiel, wie die Sport Bild berichtet. Die Sachsen machen sich nämlich Sorgen, ob ihr Kapitän und Stammkeeper Peter Gulacsi nach seinem Kreuzbandriss rechtzeitig zur neuen Saison wieder komplett fit wird.

Hinzu kommt, dass Nübel im Sommer am liebsten zu einem deutschen Spitzenklub wechseln möchte. Im Frühjahr sei ein Gespräch mit dem FC Bayern anberaumt. Sollte Nübel in München keine Perspektive sehen, wolle er verkauft werden. Leipzig wäre demnach dann eine ernsthafte Option.

Nübel will die Nummer eins sein – beim FC Bayern oder RB Leipzig?

Sollte Nübel, der als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden sollte, tatsächlich zum großen Konkurrenten nach Leipzig wechseln, wäre das ein harter Schlag für die Bayern. Allerdings sitzt der Rekordmeister am längeren Hebel, da der Torwart vertraglich noch bis 2025 gebunden ist.

Nübel selbst wird die Entwicklungen in München um Manuel Neuer und in Leipzig um Peter Gulacsi nun genauestens beobachten. Man darf gespannt sein, in welchem Trikot Deutschlands größte Torwarthoffnung im kommenden Sommer auflaufen wird – für den FC Bayern oder RB Leipzig. Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge enthüllt ein „eisernes“ Transfer-Gesetz des FC Bayern, ob es auch bei Nübel angewendet wird? (ck)