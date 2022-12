Wie (N)übel wird’s für die Bayern? Kahn zweifelt wohl an Monaco-Keeper

Von: Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern benötigt Torwart-Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. FCB-Boss Oliver Kahn hat offenbar Zweifel an Alexander Nübel.

München – Torwart-Alarm beim FC Bayern. Kapitän Manuel Neuer (36) fällt mit einem Bruch des rechten Unterschenkels bis Saisonende aus. Der deutsche Rekordmeister muss sich nun auf der Position im Kasten neu sortieren. Die Verantwortlichen prüfen derzeit mehrere Optionen. „Natürlich werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen“, sagte Vorstands-Boss Oliver Kahn (53) dem Kicker.

Person Alexander Nübel Geboren Geboren: 30. September 1996 (Alter: 26 Jahre), Paderborn Größe 1,93 Meter Aktueller Verein FC Bayern München, verliehen an AS Monaco

FC Bayern: Hat Nübel das Zeug zum Neuer-Vertreter? Oliver Kahn hat wohl Zweifel

Eine mögliche Variante: eine vorzeitige Rückholaktion des bis Sommer 2023 an Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel (26). Es soll allerdings keine Klausel geben, die dies ohne Hürden möglich machen würde, weshalb der französische Klub finanziell entschädigt werden müsste. Eine entsprechende Anfrage habe es von Seiten des FC Bayern ohnehin noch nicht gegeben. „Die Frage lässt sich derzeit nicht beantworten, da ich noch keinen Kontakt zu Bayern München hatte und auch Alex noch nichts aus München gehört hat“, sagt Berater Stefan Backs.

Die viel größere Frage: Hat Nübel überhaupt das Zeug zum Neuer-Vertreter? Dem Vernehmen nach soll Ex-Weltklasse-Torwart Kahn nicht vollends vom Ex-Schalker als Nummer eins überzeugt sein. Auch Jérôme Alonzo (50), der zwischen 2001 und 2008 Torwart von Paris Saint-Germain war, hat Zweifel. „Im Moment ist er noch meilenweit von Neuers Niveau entfernt“, sagt der Franzose zur tz. „Er ist ein harter Arbeiter und scheint sehr clever zu sein. Er hat echtes Potenzial. Aber wichtig ist doch, wie stark er momentan ist.“

Bayern-Boss Oliver Kahn hat offenbar Zweifel an Torwart Alexander Nübel. © Sascha Walther/Imago

Bayern-Leihgabe Nübel in Monaco nicht unumstritten: „Alle haben Angst, wenn der Ball zu ihm kommt“

Hinter vorgehaltener Hand heißt es im Umfeld der Monegassen: Nübel sei ein Opfer der großen Erwartungshaltung. Während seines ersten halben Jahres im Verein ab Sommer 2021 sei er aber kein sicherer Rückhalt gewesen. Mittlerweile hat sich Nübel als unumstrittener Stammtorwart gefestigt. Beobachter sehen ihn dennoch nicht unter den fünf besten Torhütern der französischen Liga. „Ich denke, Alex hat in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht. Seine ersten sechs Monate in Monaco waren sehr kompliziert“, so Alonzo. „Man spürt, dass er seitdem viel arbeitet. Er hat viel mehr Selbstvertrauen hat und zeigt auch mehr Einsatz sowie Engagement.“



„Manuel wird wieder stark zurückkommen“ Es war die Schocknachricht der vergangenen Woche: Manuel Neuer (36) fällt bis Saisonende aus. Der Torwart des FC Bayern zog sich bei einer Skitour einen Unterschenkelbruch zu und musste operiert werden. Die nächste langwierige Verletzung (u.a. drei Mittelfußbrüche links im März, April und September 2017 und derselben Verletzung rechts 2008) während seiner Mega-Karriere. Fakt ist: Neuer kämpfte sich bisher immer wieder zurück und kam stärker zurück. Die große Frage: Schafft Neuer erneut ein starkes Comeback? Die tz hörte sich bei ehemaligen deutschen Nationaltorhütern um. Andy Köpke (60/59 Länderspiele und DFB-Torwarttrainer von 2004 bis 2021): „Als ich von seiner Verletzung gehört habe, war ich erst mal erschütttert und schockiert. So etwas wünscht man niemandem. Ich habe ihm gleich geschrieben und gute Besserung gewünscht. Ich kenne Manuel schon lange, ich weiß, wie ehrgeizig er ist. Er hat sich schon nach einigen schwere Verletzungen wieder zurückgekämpft. Ich gehe daher davon aus, dass er auch dieses Mal wieder stark zurückkommt und noch ein paar Jahre beim FC Bayern spielen kann. Ob er künftig noch für die Nationalmannschaft spielt, das muss man sehen. Es muss alles Sinn machen. Aber das Wichtigste ist die Gesundheit. Ich wünsche ihm, dass er schnellstmöglich wieder topfit wird und traue ihm ein starkes Comeback absolut zu.“ Timo Hildebrand (43/7 Länderspiele): „Manu hat ja schon langwierige Verletzungen am Fuß gehabt. Ich glaube, dass er damit umgehen kann. Er hat genug Erfahrung. Es wäre schade, wenn er so seine Karriere beenden müsste. Aber ich gehe davon aus, dass er noch mal stark zurückkommt.“ Roman Weidenfeller (42/5 Länderspiele): „Ich gehe stark davon aus, dass Manuel wieder so stark und so präsent auf dem Platz zurückkehrt, wie vor seiner Verletzung. Ich kenne seinen Ehrgeiz aus eigener Erfahrung und kann diesen beurteilen. Er hat auch die Qualität. Wenn er keinerlei Einschränkungen von der Verletzung haben sollte, wird er wieder ganz der Alte.“

Nübels Manko sei aber das Spiel mit dem Fuß. Eine der Fähigkeiten, die Neuer so einzigartig macht. „Für mich ist bei Nübel noch viel Arbeit mit dem Fußspiel zu tun. Alle haben Angst, wenn der Ball zu ihm kommt“, meint Alonzo.



Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Livakovic, Bono oder Nübel: Wer wird beim FC Bayern Neuer-Nachfolger?

Nübel war im Sommer 2020 als potenzieller Nachfolger von Neuer ablösefrei von Schalke nach München gewechselt. Nachdem er in der ersten Saison nur zu vier Pflichtspiel-Einsätzen gekommen war, wurde der frühere U21-Nationaltorhüter im Sommer 2021 für zwei Jahre nach Monaco verliehen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025. Bisher hat Nübel ausgeschlossen, als Bayerns Nummer zwei zurückzukehren. Zudem gilt das Verhältnis von Nübel zu FCB-Torwarttrainer Toni Tapalovic, einem Neuer-Vertrauten, als belastet.



Der FC Bayern soll sich aktuell mit zwei Torhütern befassen, die als potenzielle Nummer eins in Frage kämen. Gerüchte gibt es bisher um den kroatischen Nationaltorwart Daniel Livakovic (27), der bei Dinamo Zagreb bis 2024 unter Vertrag steht. Auch Marokkos Bono (31/bis 2025 beim FC Sevilla) hat bei der WM auf sich aufmerksam gemacht. Ebenfalls nicht ausgeschlossen ist, dass die Münchner mit Neuer-Vertreter Sven Ulreich (34) als Nummer eins die Saison zu Ende spielen. Ein neuer Torwart müsste für den Fall eines zusätzlichen Ulreich-Ausfalls aber dennoch geholt werden. Philipp Kessler