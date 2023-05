Neuer? Sommer? Nübel? Bayerns Torwart-Zukunft offenbar besiegelt

Von: Christoph Gschoßmann

Manuel Neuer, Yann Sommer, Alexander Nübel, Sven Ulreich: Insider-Informationen bringen Licht ins Dunkel der Bayern-Planungen für die kommende Saison.

München - Die Position des Torwarts entschied wohl auf mehrere Arten die Saison für den FC Bayern München. Nicht nur war der Riesen-Krach um Keeper-Coach Toni Tapalovic und schließlich dessen Entlassung der Anfang vom Ende von Ex-Trainer Julian Nagelsmann, der von Thomas Tuchel ersetzt wurde. Tuchel verfehlte anschließend alle Saisonziele - fast. Denn noch kann Tuchel Meister werden, zu einem guten Stück auch, weil sich der Keeper der Konkurrenz, Gregor Kobel vom BVB, im direkten Vergleich einen folgenschweren Bock leistete. In der Champions League sowie bei einigen anderen Auftritten in der Liga machte wiederum Yann Sommer, der für den verletzten Manuel Neuer verpflichtete Ersatz, gar keine gute Figur.

FC Bayern: Neuer soll wieder Stammtorwart werden, Sommer gehen

Neuer steht wie kaum ein anderer für die astronomische Meisterschafts-Serie von zehn Titeln in Folge. Auch in diesem Jahr könnte es trotz seines Ski-Unfalls und langfristigen Ausfalls mit Ach und Krach für die Meisterschaft reichen. Aber was passiert danach? Kicker-Reporter Georg Holzner hat wohl Insider-Informationen aufgeschnappt, die er nun mit der Öffentlichkeit teilte. Demnach soll der Plan stehen, was Neuer, Sommer, Monaco-Leihgabe Alexander Nübel und Dauer-Bankdrücker Sven Ulreich angeht.

Für Neuer, mit 37 Jahren zwar im Herbst seiner Karriere aber für einen Torwart noch durchaus imstande zu Top-Leistungen, ist demnach nichts weniger als die dauerhafte Rückkehr zwischen die Pfosten des FCB angedacht. Neuer macht Fortschritte, steht wieder auf dem Rasen, liegt gesundheitlich voll im Plan. Sommer hat ihn solide vertreten, aber nie Neuers Genialität erreicht, die in der kommenden Saison wieder öfter für den Unterschied sorgen soll.

Soll in Zukunft wieder zwischen den Pfosten bei den Bayern stehen: Manuel Neuer. © Imago / Ulrich Wagner

Nübel ist selbst in Monaco nicht mehr als Nummer 1 vorgesehen

Sommer dagegen wird die Bayern wohl verlassen. Er braucht eine Perspektive als Stammspieler, um sich für die Schweizer Nationalmannschaft in den Fokus zu spielen. Die wird dem ehemaligen Gladbacher Bayern laut der Informationen nicht bieten. Auch Alexander Nübel hat demnach keine Zukunft in München. Der 26-Jährige soll selbst bei den Mongeassen nicht mehr Wunschkandidat Nummer 1 für die Torwartposition sein. Zumal hat sich Nübels Credo nicht verändert: Solange Neuer in München kickt, will er unter keinen Umständen zurückkehren.

Da bleibt nur die bekannte funktionierende Konstellation übrig: Neuer als Nummer 1, Ulreich als verlässlicher Backup. Der gebürtige Schorndorfer ist auch bereits 34, aber seine bisher sieben Meisterschaften als Neuer-Vertreter sprechen Bände. So viel sich zuletzt geändert hat bei den Roten: Solange dieses Paar das Tor hütet, fühlt man sich dort offenbar deutlich wohler. (cgsc)

