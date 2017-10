Nur zwei Vereine verlangen mehr fürs Trikot als Bayern

Wer den FC Bayern liebt, der zahlt. Egal ob Mitgliedschaft, Schal oder Ticket - wirklich günstig wird es für die Fans nirgendwo. Richtig teuer ist das Trikot des FCB - auch im internationalen Vergleich.

Der gemeine Bayern-Fan zeigt gerne, mit welchem Verein er es hält. Liebstes Utensil ist dabei wohl, neben dem Schal, das Trikot des Rekordmeisters.

Ein Schnäppchen ist das Jersey der Roten aber nicht. Schlappe 90 Euro kostet das rote Leibchen mit den dünnen weißen Streifen und weißen Applikationen an Brust und Ärmeln. Das ist nicht nur im Bundesliga-Vergleich richtig teuer.

Königsblau und Rekordmeister-Rot sind am teuersten

In der Bundesliga verlangt nur der FC Schalke 04 denselben Preis wie der Rekordmeister. Auch international sind die Bayern in Sachen Trikotpreis in der Spitzengruppe.

Nur der AS Monaco und OGC Nizza verlangen für ihr Dress mehr Geld als der FCB. Gleichauf auf Platz drei der Preis-Rangliste liegen Juventuts Turin, der AC Mailand und Olympique Lyon.

Prices of football shirts 2017/18 in Europe's top leagues [TicketGum] pic.twitter.com/JPj9C2smaB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 5. Oktober 2017

Im internationalen Vergleich fällt außerdem auf, dass in Frankreich und Italien die Trikots durchschnittlich am teuersten sind, während in Spanien und speziell in England die Preise für die Jerseys moderater ausfallen. Allerdings sind im Vergleich jeweils nur die zwölf bestplatziertesten Mannschaften der abgelaufenen Saison verglichen worden.

sh