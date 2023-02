Marcel Sabitzer wird in England verspottet: Aussage geht fast unter die Gürtellinie

Von: Johannes Skiba

Am Deadline Day wechselte Marcel Sabitzer auf Leihbasis vom FC Bayern zu Manchester United. In England wird der Österreicher nicht mit offenen Armen empfangen.

München – Überraschende Transfers sind am Deadline Day eher die Regel als die Ausnahme. Der Leihwechsel von FC Bayern Münchens Marcel Sabitzer zu Premier-League-Klub Manchester United fällt in diese Kategorie. In der Bewertung dieses Geschäfts gehen die Meinungen über den Österreicher in England bisweilen weit auseinander.

Im englischen TV bei Sky Sports kritisiert der frühere Profi von Arsenal, Paul Merson, den Deal der „Red Devils“: „Am 1. Januar bestand noch keinerlei Interesse an ihm.“ Nach der Verletzung von Mittelfeldmann Christian Eriksen, der der beste Vorbereiter von United ist, herrsche aber nun „Panik und man holt einen viertklassigen Bayern-Spieler“, teilte der ehemalige englische Nationalspieler aus. Eine Aussage, die fast unter die Gürtellinie geht.

Sabitzer konnte sich bislang nicht beim FC Bayern durchsetzen

Eine Reaktion von Manchester-Legende Rio Ferdinand zu dem Urteil von Merson über den Neuzugang vom FC Bayern folgte über seinen Youtube-Kanal Vibe with Five: „Für mich klingen seine Aussagen nach jemandem, der ihn nie hat spielen sehen.“ Ferdinand hingegen sieht den Transfer sehr positiv: „Ich bin hocherfreut über diesen Transfer“, und fügte an: „Wenn ich kurzfristig einen Eriksen-Ersatz hätte verpflichten müssen, hätte ich auch Sabitzer geholt.“

Marcel Sabitzer wechselte erst vor anderthalb Jahren aus Leipzig zum deutschen Rekordmeister, konnte sich aber zu keinem Zeitpunkt nachhaltig durchsetzen. In der laufenden Spielzeit kam der 28-Jährige zwar wettbewerbsübergreifend 24 mal für den FCB zum Einsatz, stand jedoch nur elfmal in der Startelf. Meist wurde er nur eingewechselt, sodass sein Wechsel nach England mit der Hoffnung nach mehr Spielzeit verbunden ist.

Marcel Sabitzer wird bis zum Saisonende nicht mehr für den FC Bayern auflaufen - mindestens. © opokupix/imago

Trotz Leihe: Bayern-Abgang von Sabitzer nicht ausgeschlossen

Eine Kaufoption von Manchester United für FC Bayerns Marcel Sabitzer soll es nicht geben. Die direkten Konkurrenten des zentralen Mittelfeldspielers, Joshua Kimmich und Leon Goretzka, werden jedoch auch im kommenden Sommer seine Rivalen sein, sodass ein endgültiger Abgang gewiss nicht auszuschließen ist. Die Münchner haben sich ihrerseits für Leih-Neuzugang Joao Cancelo eine Kaufoption sichern können. (jsk)