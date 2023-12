FC Bayern verkündet Müller-Verlängerung

Von: Jan Oeftger, Marius Epp

Thomas Müller hat sich mit der Vereinsführung des FC Bayern auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das machte der FCB am Dienstag offiziell.

Update vom 19.12.2023, 15.40 Uhr: Der FC Bayern hat die Verlängerung mit Fan-Liebling Thomas Müller offiziell verkündet. „Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München“, sagte Präsident Heiner zu diesem Anlass. „Der FC Bayern wurde von vielen Persönlichkeiten geprägt, und einen Spieler wie Thomas Müller wird es nie wieder geben“, fügte Heiner an.

Müllers neuer Vertrag ist für die Saison 2024/25 gültig. „Ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben – als Mannschaft und als gesamter Club. Mir ist wichtig, ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern – und mit hoffentlich noch vielen Titeln“, wird der Offensivstar zitiert.

Es ist offiziell: Thomas Müller bleibt auch in der Saison 2024/25 beim FC Bayern. © Screenshot twitter.com @fcbayern; Ulmer/Teamfoto / Imago

Thomas Müller hängt beim FC Bayern noch ein Jahr dran

Erstmeldung vom 18.12. 2023 München – Thomas Müller wird dem FC Bayern erhalten bleiben. Der 34-jährige Routinier hat eine Einigung mit den Bayern-Bossen über eine Verlängerung seines Vertrags erzielt. Eine entsprechende Meldung der Bild kann tz bestätigen. Die offizielle Bestätigung steht zunächst noch aus, könnte aber in der laufenden Woche erfolgen.

tz-Informationen zufolge geht es nur noch um das perfekte Timing der Verkündung. Von „gutem Austausch“ sprach Müller bereits am Sonntag nach dem Stuttgart-Spiel. So gut sogar, dass die Unterschrift womöglich noch ein Weihnachtsgeschenk wird. Für beide Seiten, wohlgemerkt.

Thomas Müller macht beim FC Bayern weiter: Verlängerung wohl um ein Jahr

Laut der Bild hat sich der 34-Jährige mit der Klub-Führung auf ein weiteres Jahr verständigt. Der am Saisonende auslaufende Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister würde also bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Müller hatte zuvor schon bekräftigt, auf jeden Fall noch eine weitere Saison spielen zu wollen. Außer sieben Jahren als Kind beim TSV Pähl lief Müller nur für den deutschen Branchenprimus auf. Zuletzt war der Nationalspieler, der im Jahr 2000 zu den Bayern gewechselt war, unter Trainer Thomas Tuchel aber häufiger nur Ersatz.

Die Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern ist offiziell. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Thomas Müller schielt auf Champions-League-Finale dahoam mit dem FC Bayern

Die Aussicht auf das Champions-League-Finale 2025 in München ist für Müller aber in jeder Rolle sehr verlockend, wie er jüngst durchblicken ließ. Zuletzt hatten schon Manuel Neuer und Sven Ulreich die am Saisonende auslaufenden Verträge verlängert.

Wie bei Müller sind auch die Arbeitspapiere von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting und Abwehrspieler Bouna Sarr bis zum Ende dieser Saison datiert. Bei beiden stehen die Zeichen eher auf Abschied.

Das Kapitel Müller beim FC Bayern ist dagegen noch nicht beendet. Und das, obwohl Experten wie Lothar Matthäus ihm bereits einen Wechsel nahelegten und über seinen „schleichenden Abgang“ philosophierten. Ihnen will es Müller dann doch nochmal zeigen. (epp/dpa)