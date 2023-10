Thomas Müller teilt Kindheits-Erinnerung ans Oktoberfest

Von: Sascha Mehr

Bayern-Offensivspieler Thomas Müller kennt das Oktoberfest schon lange und hat zahlreiche Erinnerungen an das Volksfest aus seiner Kindheit.

München – Am Dienstag ging das Münchener Oktoberfest 2023 nach 18 Tagen zu Ende. Das Fest dauerte zwei Tage länger als sonst. Weil der Tag der Deutschen Einheit auf den Dienstag fällt, wurde das Fest über das erste Oktoberwochenende hinaus bis 3. Oktober verlängert.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 34 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze

FC Bayern: Müller hat Spaß auf dem Oktoberfest

Insgesamt war das Oktoberfest ein voller Erfolg. Festleiter Clemens Baumgärtner sprach schon zur Halbzeit von einem „sommerlich-lockeren Gefühl“ und einer „Pracht-Wiesn.“ Wie immer feierten auch zahlreiche Prominente mit. Die Spieler des FC Bayern zogen nach einem siegreichen 7:0 gegen den VfL Bochum am zweiten Wiesn-Sonntag ins Bierzelt ein und feierten den Erfolg.

„Auch in diesem Jahr hatten wir jede Menge Spaß auf der FC Bayern-Wiesn. Bei traumhaftem Wetter war das eine ganz runde Sache mit einer guten Portion bayerische Gemütlichkeit“, gab Thoms Müller einen Einblick in die Feierlichkeiten des FC Bayern.

Thomas Müller (l.) mit seiner Ehefrau Lisa auf dem Oktoberfest. © IMAGO/Peter Schatz via FCB

Für Müller ist das Oktoberfest jedes Jahr ein Highlight, auf dem der Offensivspieler des FC Bayern München natürlich nicht fehlen darf. Der 34-Jährige, der die Wiesn schon seit seiner Kindheit kennt, war damals aber noch nicht auf dem größten Volksfest der Welt.

FC Bayern: Müller stolz auf die Mitarbeiter der Wiesn

„In meinen Augen ist das Oktoberfest ein Ort der Freude. Menschen kommen, um Spaß und einfach eine gute Zeit zu haben – das spürt man an jeder Ecke. In meiner Kindheit waren es bei mir eher die regionalen Volksfeste. Das Oktoberfest ist schon eine große Nummer. Da haben sich meine Eltern mit mir als kleinem entdeckungsfreudigem Thomas nicht ran getraut“, bestätigte Müller.

„Heute bin ich stolz, dass so ein tolles, internationales Fest bei uns in München stattfindet. Die Verbindung aus Spaß und Tradition gelingt jedes Jahr wieder aufs Neue. Da stehe ich voll dahinter. Wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit und Organisation dahinterstecken, damit täglich fast 400.000 Menschen friedlich und sicher auf die Wiesn können, verdient das Respekt und Dank“, so der 34-Jährige über das Oktoberfest. (smr)