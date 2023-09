Überraschende Wiesn-Wahl: Thomas Müller kürt schönsten Bayern-Star in Lederhosen

Von: Christoph Klaucke

Thomas Müller kürt den schönsten Bayern-Star in Lederhosen. © FC Bayern München/YouTube

Der FC Bayern war zu Besuch auf dem Oktoberfest – natürlich in Tracht. Ur-Bayer Thomas Müller kürte den schönsten FCB-Star in Lederhosen.

München – Am Sonntag (24. September) war es endlich so weit. Der FC Bayern München zelebrierte in der Käfer-Schänke auf dem Oktoberfest seinen traditionellen Wiesn-Besuch. Natürlich durfte die Tracht auch nicht fehlen.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 34 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Erfolge (u. a.): Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

Wiesn-Besuch des FC Bayern: Wem steht die Lederhosen am besten?

Während sich die FCB-Stars in Lederhosen schmeißen, machen ihre Partnerinnen im Dirndl meist eine gute Figur. Die bajuwarische Kleidung passt aber nicht jedem, weshalb die Spielerfrau von Bayern-Neuzugang Daniel Peretz mit ihrem Wiesn-Outfit überraschte.

Thomas Müller geht beim Wiesn-Besuch als gebürtiger Bayer natürlich vorneweg. Bereits beim Lederhosen-Shooting gab Müller Harry Kane Weißwurst- und Bier-Nachhilfe. Beim Wiesn-Besuch des FC Bayern wurden nun mehrere Bayern-Profis befragt, wem die Lederhosen am besten steht.

Überraschende Wiesn-Wahl: Thomas Müller kürt schönsten Bayern-Star in Lederhosen

„Ich glaube, Thomas Müller, er ist der Beste. Der originale Bayer“, legte sich Torwart Sven Ulreich ohne zu zögern auf den gebürtigen Weilheimer fest. Doch wie würde Müller selbst wählen? Als Wiesn-Gänger mit langjähriger Erfahrung muss er schließlich wissen, worauf es ankommt. Erst entscheidet sich Müller für Alphonso Davies, schwenkt dann aber im letzten Moment auf Dayot Upamecano um.

„Weil seine Beine perfekt in die Lederhosen passen. Die sind so eng. Er sieht sehr schön aus in der Lederhosen“, sagte Müller über Upamecano, den er somit zum schönsten Bayern-Star in Lederhosen kürte. Müller, der für seine schmalen Gräten bekannt ist, ist offenbar ein wenig neidisch auf die ausgeprägte Oberschenkel-Muskulatur des Innenverteidigers. Der Franzose kam am Sonntag mit Partnerin auf die Wiesn und gab in Tracht ein tolles Bild ab.

Müller und Upamecano fehlten dem FC Bayern in Münster verletzt

„Wir können heute mit einem ganz lockeren Grinsen am Wiesn-Tisch sitzen und einfach den Moment genießen, auch wenn wir natürlich übermorgen wieder spielen. Deswegen mit gemäßigtem Gas, aber trotzdem dürfen wir bissl auch Spaß haben“, sagte Müller. Nur zwei Tage später stand bereits das DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster an.

Die Lederhosen sitzt: Dayot Upamecano beim Wiesn-Besuch des FC Bayern. © Pool FCB/Stefan Matzke/Peter Schatz/Imago

Doch sowohl Müller (Adduktorenzerrung) als auch Upamecano (Adduktorenprobleme) mussten verletzt passen. Mathys Tel dagegen stand 90 Minuten auf dem Platz und erzielte den 4:0-Endstand. Der 18-jährige Franzose entschied sich im Übrigen für Jamal Musiala als schönsten Lederhosen-Träger: „Weil Jamal ein super Kerl ist. Er ist einfach gutaussehend.“ (ck)