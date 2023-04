Bayern-Aufsichtsrat zweifelte offenbar schon vor der Saison an Kahn – aus zwei Gründen

Der Titan muss zittern:

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Gottschalk schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern steckt tief in der Krise. Dabei wird vor allem die Kritik an Vorstandsboss Oliver Kahn immer lauter – offenbar nicht zum ersten Mal.

München - Quo vadis, FC Bayern? Die Chance auf den Gewinn des DFB-Pokals und der Champions League sind bereits vertan, die Meisterschaft steht fünf Spieltage vor Schluss nun auch auf der Kippe. Der Grund: Am Samstag musste der deutsche Rekordmeister eine bittere 1:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 hinnehmen, der BVB nutzte seine Chance und zog aufgrund des 4:0-Sieges gegen Eintracht Frankfurt an den Münchnern in der Tabelle vorbei. In der Krise rückt nun vor allem Vorstandsboss Oliver Kahn in den Mittelpunkt der Kritik.

Oliver Kahn Alter: 53 Jahre (Geboren am 15. Juni 1969) Profi-Stationen: Karlsruher SC, FC Bayern Pflichtspiele für den FC Bayern: 632

Aufsichtsrat des FC Bayern sprach offenbar schon 2022 über Kahn

Erst am Dienstag legte Lothar Matthäus mit seiner Kritik an seinem ehemaligen Mitspieler nach. „Es könnte jederzeit etwas passieren, an das man vor drei bis vier Monaten noch nicht gedacht hat. Oliver Kahn hat den Laden auf jeden Fall nicht im Griff“, sagte er der Sport Bild.

Bereits Ende letzter Woche hatte der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt, Jan Aage Fjörtoft, angedeutet, dass der Stuhl des Titans wackele. Dies wurde von offizieller Seite des FC Bayern zwar dementiert, laut eines Berichts der Bild könnte die Aussage aber gar nicht so weit hergeholt sein. Denn offenbar diskutierte der Aufsichtsrat der Münchner bereits im vergangenen Sommer über Kahns Zukunft – aus zwei Gründen.

+ Der Aufsichtsrat des FC Bayern soll sich offenbar bereits im letzten Sommer mit der Personalie Oliver Kahn beschäftigt haben. © Frank Hoermann/imago

Kahn muss zum Rapport bei FC-Bayern-Präsident Hainer und Patron Hoeneß

Demnach baten FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer und FCB-Patron Uli Hoeneß den 53-Jährigen bereits im Mai 2022 nach der Aufsichtsratssitzung um ein Gespräch. Dort wurde Kahn offenbar klargemacht, dass er sein Auftreten ändern und kommunikativer werden müsse. Auch über mehr Empathie für die Mitarbeitenden soll gesprochen worden sein.

Aus diesem Gespräch resultierte offenbar, dass Kahn redseliger wurde und medial mehr in Erscheinung trat. Doch hat er es in diesem Punkt nun wieder verbockt? Ex-Bundesliga-Manager Horst Heldt sieht es jedenfalls so.

Ohne die Entscheidung als solche zu bewerten, kam er beim Thema Nagelsmann-Entlassung auf die Kommunikation der Verantwortlichen zu sprechen: „Da ist vieles, was nicht funktioniert. Die Spieler waren auch geteilter Meinung. Das Entscheidende war die Art und Weise, wie das stattgefunden hat: Wenn ich das entscheide, was mein legitimes Recht ist als Verein, dann muss ich mir genau überlegen, wie ich das sage“, sagte er kürzlich in der Sendung Doppelpass von Sport1.

Fehlende Bindung zwischen Kahn und Mitarbeitenden des FC Bayern?

Dazu kommt laut Bild auch der Vorwurf, dass ein großer Wunsch des Aufsichtsrates nicht umgesetzt wurde. Demnach umgebe sich Kahn weiterhin vor allem mit seinen Leuten, erst bei Führungskräfte-Tagungen vor wenigen Wochen soll mehrfach die fehlende Bindung der Mitarbeitenden zu Kahn zur Sprache gekommen sein.

Die nächste Aufsichtsratssitzung findet am 22. Mai statt. Dann wird es wahrscheinlich auch um die Zukunft von Oliver Kahn beim FC Bayern gehen. (msb)

Rubriklistenbild: © Frank Hoermann/imago