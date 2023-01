Kahn findet Torwartsuche „ungeheuer schwierig“ und weicht Zukunftsfrage zu Neuer ungewöhnlich vielsagend aus

Von: Marius Epp

Oliver Kahn erklärt, warum die Torwartsuche für den FC Bayern so schwer ist. Auf Manuel Neuer nimmt er dabei keine Rücksicht.

München - Der FC Bayern hat sich angeblich eine Deadline gesetzt: Bis zum 6. Januar sollte ein Ersatzmann für Manuel Neuer vorgestellt werden. Dieser Tag ist nun erreicht, ein neuer Torwart ist an der Säbener Straße aber noch nicht in Sicht. Lediglich der Transfer von Daley Blind wurde am Donnerstag bestätigt.

Der Gladbacher Yann Sommer soll zwar einverstanden mit einem Wechsel nach München sein, ob ihn die Fohlen freigeben, ist aber offen. Oliver Kahn benennt im Interview mit der Bild Probleme bei der Torwartsuche. „Manuel Neuer in der Winterpause zu ersetzen, ist natürlich ungeheuer schwierig“, hadert der Vorstandsvorsitzende.

FC Bayern und die „ungeheuer schwierige“ Suche nach einem Neuer-Ersatz

„Nicht viele Vereine haben Lust, ihre Nummer eins abzugeben“, stellt er fest. Man gehe verschiedene Optionen durch, Namen möglicher Kandidaten nannte er nicht. In Sven Ulreich hätten sie einen mit dieser Situation vertrauten und zuverlässigen Klasse-Torhüter, betonte Kahn.

Kommt ein Top-Keeper wie Sommer, müsste Neuer bei seinem Comeback wohl um seinen Platz kämpfen. Eine Situation, die der Nationalkeeper nicht kennt. Kahn lässt das kalt. „Wir hoffen, dass seine Rehabilitationszeit ohne Komplikationen verläuft. Aber Fußball ist ein kurzfristiges Geschäft, wir müssen uns im Hier und Jetzt Gedanken machen.“

Oliver Kahn nimmt bei der Torwartsuche des FC Bayern keine Rücksicht auf den Status von Manuel Neuer. © Sven Hoppe/dpa

Unumstrittene Nummer eins? Kahn weicht bei Neuer-Frage aus

Bei der Frage, ob Neuer bei seiner Rückkehr wieder die unumstrittene Nummer eins sei, weicht der Bayern-Boss aus: „Wir kennen Manuel: Er wird alles dafür geben, um in Topform zurückzukommen. Und ein Manuel Neuer in Topform ist nach wie vor absolute Weltklasse.“

Stimmen die Informationen des Schweizer Blick, bieten die Bayern Sommer einen Vertrag bis 2025 an. Ein Freifahrtsschein für Neuer sieht anders aus. Neben Sommer wird auch Marokkos WM-Keeper Bono gehandelt. Am Freitag ist der Bayern-Tross in Richtung Katar-Trainingslager aufgebrochen - noch ohne neuen Torwart. (epp)