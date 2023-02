Oliver Kahn und sein FC Bayern verliebt in Paris: „Einen schöneren Valentinstag hatte ich noch nie“

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern gewinnt am Valentinstag in der Stadt der Liebe in Paris. Vorstandsboss Oliver Kahn gibt sich hinterher verliebt.

Paris – Valentinstag in Paris: Für den FC Bayern war die Reise in die Stadt der Liebe am Tag der Liebenden ein voller Erfolg. Ein „tristes PSG wird von Bayern bestraft“, titelten die Gazetten zum Treffen der beiden Fußball-Giganten. Auch Bayern-Boss Oliver Kahn war vom Auftritt seiner Mannschaft verzückt.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 (Alter 53 Jahre), Karlsruhe Karriereende: 2008 Position: Vorstandsvorsitzender Pflichtspiele für den FC Bayern: 632 (592 Gegentore/ 247 Weiße Westen)

FC Bayern: Oliver Kahn schwärmt von Valentinstag in Paris

„Einen schöneren Valentinstag hatte ich noch nie“, schwärmte Oliver Kahn am Mittwochvormittag auf Twitter, versah seinen Post jedoch mit einem Zwinker-Smiley. Der FC Bayern machte seinem Chef am Valentinstag ausgerechnet in Paris, der Stadt der Liebe, eine Freude.

„Wir haben uns mit einer starken Mannschaftsleistung eine gute Ausgangslage für‘s Rückspiel geschaffen“, meinte der Titan. Die Bayern gehen nach dem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel in drei Wochen in der Münchner Allianz Arena. „Gegen diesen Gegner werden wir auch in München mindestens noch einmal die gleiche Leistung brauchen.“

Bayern-Boss Oliver Kahn konnte die Reise nach Paris genießen. © Christian Kolbert/Imago

„Kompliment an das Team und den Staff, die alle Störgeräusche ausgeblendet und die Antwort auf dem Platz gegeben haben“, schrieb Kahn. Was der FCB-CEO meinte: Neuer-Interview, Torwarttrainer-Diskussion, Gucci-Gnabry, Express-Kabinenansprache. In den letzten Wochen hatte es viel Unruhe um den FC Bayern gegeben, auf dem Rasen scheint das die Mannschaft offenbar nicht wirklich zu verunsichern.

Am Abend zuvor nach dem Sieg stand Oliver Kahn im Teamhotel am Eiffelturm bereits mit breiter Brust auf der Bühne und rief umringt von den Münchner Siegern um den neuen Königsklassen-König Kingsley Coman nach Mitternacht stolz in den Saal. „Hier in Paris muss man erstmal gewinnen!“ Einen schöneren Rahmen für seine erste Champions-League-Ansprache als Bayern-Chef vor den Edelfans um SPD-Chef Lars Klingbeil und Sponsoren hätte sich Kahn kaum wünschen können.

FC Bayern: Erste Bankettrede von Oliver Kahn in der Champions League

Nach drei Corona-Jahren gab es erstmals wieder bei einem Champions-League-Trip des FC Bayern eine After-Match-Party. Kahn konnte so „eine großartige Tradition“ fortsetzen. „Ich selber habe schon viele solcher, früher hieß das Banketts, erlebt – auch legendäre“, sagte der Vorstandsboss in Anspielung auf frühere Reden von Franz Beckenbauer oder Karl-Heinz Rummenigge. „Da ging es schon das eine oder andere Mal zur Sache“, erinnerte Kahn an manche Wutrede nach Niederlagen.

„Das ist heute nicht nötig“, sagte Kahn schmunzelnd. Der Ex-Torhüter konnte die Bayern-Profis der Gegenwart nach dem Volleytreffer von „King“ Coman uneingeschränkt loben statt schelten. Den Mahner gab er trotzdem: „Es ist kein Geheimnis, Spiele auf diesem Niveau werden nicht im Hinspiel entschieden. Wir werden noch mal diese Leistung benötigen, um eine Runde weiterzukommen.“ Die Rückreise verlief jedoch nicht ganz nach Plan, der FC Bayern saß wegen eines Lufthansa-Fehler in Paris fest.

Kahn warnt den FC Bayern im Bundesliga-Titelkampf

Kahn richtete aber noch in der Nacht den Blick zunächst wieder auf den Titelkampf in der Bundesliga mit hartnäckigen Jägern wie Union Berlin und vor allem Borussia Dortmund: „Jo Kimmich hat es in der Kabine gleich wieder richtig gesagt. Jetzt geht‘s zu Borussia Mönchengladbach. Und wir wissen: Da draußen warten sie, dass wir vielleicht auch mal straucheln. Und den Gefallen wollen wir niemandem tun.“

Am Samstag gastiert der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach. Dann trifft Torwart Yann Sommer, der gegen PSG erst zum Bayern-Helden wurde und danach Riesen-Glück hatte, auf seinen Ex-Klub. (ck/dpa)