Nagelsmann nennt Barca-Transfers „seltsam und verrückt“: Kahn schaltet sich ein und rudert zurück

Von: Antonio José Riether

Teilen

Julian Nagelsmann wunderte sich jüngst öffentlich über die Finanzlage beim FC Barcelona, sein Vorgesetzter Oliver Kahn widersprach dem Trainer nun.

Washington, D.C. - Mit Robert Lewandowski hat der einstige Spitzenklub FC Barcelona einen Weltstar verpflichtet, 45 Millionen Euro überwiesen die klammen Katalanen an den FC Bayern. Doch Lewandowski war nicht der einzige Toptransfer, für Raphinha von Leeds United machte Barca gar 58 Millionen Euro locker. Julian Nagelsmann stichelte zuletzt gegen die Einkaufspolitik des hochverschuldeten Klubs, nun reagierte Oliver Kahn auf die Spitze und widersprach dabei dem Cheftrainer.

Nagelsmann kritisierte Barcelona: „Einziger Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft“

Am Dienstag hatte sich Julian Nagelsmann bei der ersten Pressekonferenz auf der US-Summer Tour des FC Bayern in Washington D.C. zu Lewandowskis Abschied geäußert und nahm kein Blatt vor den Mund. Der 34-Jährige ging besonders auf die finanzielle Lage des FC Barcelona ein. „Sie haben nicht nur Lewy gekauft, sondern auch einige andere Spieler“, äußerte Nagelsmann bei der Presserunde sein Unverständnis. „Ich weiß nicht wie. Es ist der einzige Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft. Das ist seltsam und verrückt.“

Dennoch sei die hohe Ablösesumme wichtig für den Verein gewesen, so Nagelsmann. „Wir brauchen das Geld, um neue Spieler zu holen“, weiß auch der Trainer, der zusammenfassend feststellte: „Am Ende war es ein guter Deal für Bayern“. Die Ablöse, die für den Polen gezahlt wurde, kann mit den verankerten Bonuszahlungen auf 50 Millionen Euro anwachsen. Die bisher empfangene Summe investierten die Bayern bereits in den neuen Abwehrchef Matthijs de Ligt.

Oliver Kahn reagiert auf Nagelsmann-Kritik: „Keiner von uns kann wirklich Interna beurteilen“

Bei dessen Vorstellungs-Pressekonferenz am Mittwoch wurde der anwesende Vorstandschef Oliver Kahn zu den kritischen Aussagen Nagelsmanns befragt. Der 53-Jährige sah sich gezwungen, dem Zitat zu widersprechen. „Man darf sich bei der Sache nicht in die Irre führen lassen. Ich bin kein Freund davon, die Dinge immer von außen zu beurteilen“, stellte Kahn klar. „Es wird gesagt, dass Barcelona nicht wenige Schulden in der Vergangenheit angehäuft hat. Aber keiner von uns kann wirklich Interna beurteilen.“

Oliver Kahn musste bei der Vorstellung von Matthijs de Ligt für die Aussage von Julian Nagelsmann geradestehen. © Enrique Huaiquil/dpa

Der ehemalige Torhüter fände es „eher ein bisschen schwierig“, sich eine oberflächliche Meinung zu der monetären Situation anderer Klubs zu bilden. „Die werden schon wissen, was sie da tun. Die einzigen, die dieses Zahlenwerk wirklich kennen, ist der FC Barcelona selbst. Deswegen muss man da ein bisschen zurückhaltend sein, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt“, sagte Kahn.

FC Barcelona meldete 1,3 Milliarden Euro Schulden - Verkauf von TV- und Merchandising-Rechten

Auch wenn der langjährige Kapitän des FC Bayern die Äußerungen angesichts seiner Position diplomatisch abmoderieren musste, ist Nagelsmann wohl nicht der einzige, der sich über die Transfers gewundert haben dürfte. Der 26-fache spanische Meister machte vor etwa einem Jahr durch den ehemaligen Präsidenten Josep Bartomeu die finanzielle Notlage publik. Demnach belaufen sich die Nettoschulden auf 451 Millionen Euro, die Bruttoschulden sogar auf 1,35 Milliarden Euro.

Die Transferausgaben im dreistelligen Millionenbereich lassen sich jedoch erklären. Da beim FC Barcelona erst im Juni auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Weg freigemacht, Vermögenswerte des Klubs zu verkaufen. Daraufhin sicherte sich das US-amerikanische Investmentunternehmen Sixth-Street bis 2047 zehn Prozent der LaLiga-TV-Rechte des Traditionsklubs. Dafür gab es 207,5 Millionen Euro für Barca.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Weitere Schritte sind nun bei den Katalanen geplant, so sollen weitere 15 Prozent der Fernsehrechte sowie 49,9 Prozent der Merchandising-Geschäfte verkauft werden, um insgesamt 600 Millionen Euro zu generieren und damit 300 Millionen Euro einnehmen zu können. Damit möchte Barca sein Eigenkapital wieder in die schwarzen Zahlen bringen, allerdings verliert der Klub mit Abtreten der Rechte im Umkehrschluss seine Selbstbestimmung. (ajr)