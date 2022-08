Spanier drehen wegen Kahn-Lacher durch: Absurde Vorwürfe gegen Bayern-Boss

Von: Alexander Kaindl

Am Tag nach der Champions-League-Auslosung wird in Spanien heftig über Oliver Kahn diskutiert. Ein Lacher des Bayern-Bosses wurde komplett missverstanden.

München - Barcelona, Mailand und Pilsen: Der Bayern-Fahrplan für die neue Saison in der Champions League steht! Am Donnerstag wurden in Istanbul die Gruppen ausgelost, der deutsche Rekordmeister erwischte dabei wohl eine der schwersten Konstellationen. Nichtsdestotrotz freut man sich an der Säbener Straße über die Lose. Vor allem natürlich, weil man Robert Lewandowski so schnell wieder sieht.

Der Bayern-Goalgetter der vergangenen Jahre hatte sich nach einem schier endlosen Wechsel-Theater letztlich doch Richtung Katalonien verabschiedet. Kurz nach seinem Wechsel betonte er noch, dass er seinen alten Kollegen in der CL-Gruppenphase am liebsten aus dem Weg gehen möchte - Pustekuchen!

Es kam, wie es kommen musste: Der FC Bayern trifft auf Barca. Wann, war zunächst unklar. Die UEFA präsentiert den Spielplan in diesem Jahr später als üblich.

FC Bayern trifft in der Champions League auf den FC Barcelona

An den Reaktionen der Bayern-Bosse erkennt man, dass man sich extrem über das Barca-Los freut. Das machten die Statements von Hasan Salihamidzic, Thomas Müller und Manuel Neuer deutlich.

Und auch bei Oliver Kahn konnte man Vorfreude erkennen. Als Barcelona in die Bayern-Gruppe gelost wurde, schwenkte die TV-Kamera auf den Vorstandsvorsitzenden - und der konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Genau diese Szene erhitzt nun in Spanien die Gemüter.

Sport titelte sogar „Kahn spottet über Barca“ und warf dem ehemaligen Weltklasse-Keeper vor: „Oliver Kahn konnte seine Freude nicht unterdrücken, als er vor Ort sah, dass Bayern in der Gruppenphase der Champions League auf Barça treffen würde. Die Reaktion des deutschen Managers wurde von den Fernsehkameras mit einem breiten Grinsen im Gesicht eingefangen. Es war eine ungewöhnliche Reaktion eines Managers, der an einer Auslosung teilnimmt, bei der Respekt die Norm ist.“

Bayern-Boss Oliver Kahn reagiert auf das Barcelona-Los. © Screenshot UEFA

Spanier drehen wegen Kahn-Lacher durch: Absurde Vorwürfe gegen Bayern-Boss

Wie bitte? Die Spanier scheinen da wohl etwas missverstanden zu haben. Es war völlig offensichtlich, dass Kahn sich wegen des schnellen Lewandowski-Wiedersehens amüsiert hatte. Schließlich war genau dieses Los seit dem Abschied des Polen ein Thema in München.

In Spanien deutete man das Lachen aber als Barca-Spott - weil die Bayern die letzten drei Duelle (8:2, 3:0, 3:0) allesamt deutlich gewonnen hatten und sich nun über einen vermeintlich leichten Gegner freuten.

Kahn selbst hat bereits auf die Vorwürfe reagiert. Zur Bild sagte er: „Diese Interpretation ist wirklich völlig aus der Luft gegriffen. Robert Lewandowski ist erst vor wenigen Wochen von uns zum FC Barcelona gewechselt - nun führt uns das Los bereits in der Gruppenphase der Champions League wieder zusammen. Über solche Kuriositäten des Fußballs habe ich geschmunzelt. Ich habe größten Respekt vor Robert und dem FC Barcelona.“

Bayern fegte Barcelona zuletzt regelmäßig vom Platz

Also, liebe Amigos: Locker bleiben. Kein Hohn, kein Spott für Barcelona. Vielmehr ein Lacher über die Absurdität des Fußball-Geschäfts. Klar ist wegen der jüngsten Schlappen aber natürlich: Die Katalanen haben nicht die besten Erinnerungen an München. (akl)