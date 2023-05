Extra-Motivation für den BVB? Kahns Meisterrede von 2022 erscheint in völlig neuem Licht

BVB-Aussagen holen FC-Bayern-CEO ein

Bei der Meisterfeier 2022 fiel Oliver Kahn durch Provokationen in Richtung des BVB auf. Zwölf Monate später lachen die Dortmunder über seine Aussagen.

München - Mit der 1:3-Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag servierten die Münchner dem BVB unfreiwillig die Vorlage für den Meisterschafts-Matchball. Vor dem letzten und entscheidenden Bundesliga-Spieltag kursiert ein Video aus dem vergangenen Jahr im Internet, in dem Oliver Kahn eine hochmütige Ansage an Borussia Dortmund formuliert. Die Aussagen könnten ihn nun angesichts der aktuellen Tabellensituation wieder einholen.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 in Karlsruhe Position: Vorstandsvorsitzender Pflichtspiele für den FC Bayern: 632 Länderspiele für Deutschland: 86

FC Bayern vor titelloser Saison: Meisterfeier-Video von Oliver Kahn geht viral

Die Dortmunder ließen am Sonntag nichts anbrennen und reagierten makellos auf die Pleite des Konkurrenten, mit 3:0 gewannen die Schwarz-Gelben ihr Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Damit beträgt der Vorsprung der Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic vor dem letzten Spieltag zwei Punkte, die Bayern müssen somit auf einen Ausrutscher des BVB hoffen. Dieser schließt die Saison mit einem Heimspiel gegen Mainz ab, der FCB gastiert in Köln und hätte nur noch in Falle eines Sieges Chancen auf den Titel.

Damit, dass der BVB den Bayern derart auf die Pelle rückt und nun sogar die besseren Karten auf die Meisterschale hat, hätten vor einem Jahr wohl nur die wenigsten erwartet. Mit einem Vorsprung von acht Punkten holten die Münchner in der vergangenen Saison den zehnten Titel in Folge. Dieser Umstand brachte CEO Oliver Kahn dazu, auf der Meisterfeier etwas überhebliche Töne anzuschlagen. Heute geht das Video seiner Provokation in Richtung Ruhrgebiet viral.

+ Oliver Kahn spuckte bei seiner Rede auf der Meisterfeier 2022 große Töne, nun holen ihn seine Aussagen ein. © aal.photo/imago

Oliver Kahn mit Arroganz-Ansage an BVB: „Habe gehört, dass sich die Konkurrenz Hoffnungen macht“

Auf dem Rathausbalkon am Marienplatz kenn sich Oliver Kahn aus, immerhin gewann er schon aus Spieler acht Meisterschaften, holte zudem sechsmal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. Bei seinem ersten Titel als Vorstandsvorsitzender lehnte er sich jedoch etwas aus dem Fenster, als er per Mikrofon zur Rede ansetzte.

„Ich habe gehört, dass sich die Konkurrenz Hoffnungen macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können“, begann Kahn. „Und ich habe hier oben ja schon das eine oder andere von mir gegeben, aber ich sage euch: Diese Hoffnung können die sich abschminken“, ergänzte der 53-Jährige in kämpferischer Manier.

Wenn es für Samstag noch eine extra Motivation braucht, dann soll sich jeder Fan das hier nochmal vor Augen halten und am besten noch den Jungs vorher in der Kabine vorspielen. #BVB #BVBM05 pic.twitter.com/77aUvzhr0G — Manu (@manulud2011) May 22, 2023

FC Bayern vor Vizemeisterschaft: Es wird dennoch eine Meisterfeier geben

Auch der Ausblick auf die nächste Saison erscheint aufgrund der Entlassung von Julian Nagelsmann im März und dem holprigen Saisonverlauf der Bayern in einem ganz anderen Licht. „Und nächste Saison, das hat unser Trainer gesagt, greifen wir nochmal richtig an und dann sehen wir uns hier wieder“, rief Kahn zum Abschluss seiner Ansage in die Menge.

Ob die Mannschaft von Thomas Tuchel letztlich auf dem Balkon feiern wird, ist aufgrund der Tabellenkonstellation ungewiss. Eine Meisterfeier wird jedoch sicher am 28. Mai stattfinden, allerdings handelt es sich dabei um die der Bayern-Frauen. Der Tabellenführer der Frauen-Bundesliga benötigt am Sonntag gegen den feststehenden Absteiger Turbine Potsdam nur einen Sieg. Im Gegensatz zu den Männern können sie den Titel noch aus eigener Kraft holen. (ajr)

Rubriklistenbild: © aal.photo/imago