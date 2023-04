Wie geht es weiter mit Kahn? Spieler sollen sauer auf den Bayern-Boss sein

Von: Johannes Skiba

Teilen

Oliver Kahn droht die Entlassung beim FC Bayern. Offenbar sollen auch einige Spieler über das Krisenmanagement des Vorstandsvorsitzenden verärgert sein.

München – Die Tage beim FC Bayern München sind zurzeit unruhig. Neben der verlorenen Tabellenführung in der Bundesliga ist die Zukunft des Vorstandvorsitzenden Oliver Kahn und des Sportvorstands Hasan Salihamidzic ungewiss. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 22. Mai werden die acht Mitglieder des Gremiums über die weitere Zusammenarbeit mit den beiden ehemaligen Profis des deutschen Rekordmeisters entscheiden. Wie die Bild berichtet, soll nicht nur der Aufsichtsrat unzufrieden mit seinen Funktionären sein. Auch die Spieler des FCB sehen besonders Oliver Kahn kritisch.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutsche Meisterschaften: 32x DFB-Pokal: 20x

Kahn-Argumentation bei Nagelsmann-Aus kam in der Kabine des FC Bayern nicht gut an

Die Leistung der Spieler des FC Bayern stimmt aktuell nicht. Zusätzlich haben die Worte von Oliver Kahn bei der Entlassung von Julian Nagelsmann einige Profis verärgert. So argumentierte der frühere Welttorhüter das Nagelsmann-Aus unter anderem damit, dass der junge Coach nicht mehr die volle Unterstützung der Spieler hatte: „Ich versuche, das Gespräch zu suchen, Spieler ins Büro kommen zu lassen, hier und da mal reinzuhören, Einfluss zu nehmen. Wir hatten zu jeder Zeit ein sehr klares Bild, wie die Spieler denken und fühlen und in was für einer Situation sie sich befinden“, sagte Kahn auf der Pressekonferenz zur Entlassung des Ex-Coaches.

Auf einige Akteure der Münchner wirkte diese These eher als Vorwand. Man hatte laut des Berichts das Gefühl, dass Kahn die Gründe für den Rauswurf nicht klar benannt hat.

Oliver Kahn steht offenbar auch bei Spielern des FC Bayern in der Kritik. © imago/von der Laage

Kahn und Salihamidzic könnten auch bei Meisterschaft des FC Bayern gehen

Die Spieler des FC Bayern seien indes nicht direkt in die Entscheidung des Klubs eingebunden worden, wie Joshua Kimmich kurze Zeit nach dem Rauswurf von Nagelsmann bestätigte: „Nein, das ist Sache des Vereins.“

Der erhoffte positive Effekt des Trainerwechsels ist unter Thomas Tuchel definitiv ausgeblieben und bringt Salihamidzic und Kahn in Erklärungsnot. Immerhin besteht weiterhin eine große Chance auf den Meistertitel, auch wenn das Team erstmals seit 2012 nach 29 Spieltagen auf einen Fehler der Konkurrenz aus Dortmund angewiesen ist, um sich die elfte deutsche Meisterschaft infolge doch noch zu sichern. Ob das aber den Verantwortlichen den Arbeitsplatz retten könnte, ist fraglich. (jsk)