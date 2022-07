Nächster FCB-Abgang fix! Brazzo kassiert Millionen für Transfer-Flopp - „Wünschen ihm alles Gute“

Transfer-Sommer

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann und Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic (r) stehen am Spielfeldrand. (Archivbild)

Der FC Bayern hat den nächsten Transfer-Abgang bestätigt. Omar Richards verlässt die Münchner in Richtung England und unterschreibt bei Nottingham Forest.

München - Der Transfer-Sommer ist definitiv an der Säbener Straße angekommen. Hasan Salihamidzic hat alle Hände voll zu tun. Nun konnte der Sportvorstand des FC Bayern den nächsten Transfer-Deal eintüten. Erneut handelt es sich um einen Spieler-Verkauf - und offenbar einen lukrativen.

Transfer-Sommer für den FC Bayern: Omar Richards geht nach England

Linksverteidiger Omar Richards wechselt vom FC Bayern zum Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Die Münchner verkündeten am Sonntagmorgen, dass sie dem Wechsel des 24-Jährigen zugestimmt haben: „Es war der Wunsch von Omar, dass wir ihm den Wechsel zu Nottingham Forest ermöglichen“, wird Hasan Salihamidzic auf der Vereinsseite zitiert. „Er sieht die Chance, Stammspieler in seinem Heimatland bei einem Premier League-Klub zu werden. Nottingham bekommt einen sehr guten Spieler und wunderbaren Jungen, der seinen Weg machen wird. Wir wünschen ihm alles Gute“, so der Sportvorstand weiter. Nottingham ist gerade in die oberste englische Liga aufgestiegen.

Gut gemacht Brazzo! FC Bayern macht offenbar lukrativen Deal

Mit dem Richards-Verkauf ist der FC Bayern nun den nächsten Transfer-Flopp losgeworden und konnte sich dem Vernehmen nach eine stattliche Summe sichern. Nach Berichten aus England und von Sport1 soll der FC Bayern für Richards bis zu zehn Millionen Euro Ablöse von Nottingham kassieren. Oben drauf kommen sollen zwei Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Besonders, da der Engländer vor einem Jahr ablösefrei an die Säbener Straße gewechselt war letztlich ein sehr gutes Geschäft für die Bayern.

Top-Abgänge beim FC Bayern Corentin Tolisso: Olympique Lyon Marc Roca: Leeds United Niklas Süle: Borussia Dortmund Lars Lukas Mai: FC Lugano

Vor allem, da man Richards wohl eher weniger vermissen wird. Der Außenverteidiger galt zunächst als Back up für Alphonso Davies. Trotz dessen längerer Verletzung kam Richards dann aber kaum zum Einsatz. Insgesamt 17 Einsätze stehen für den FCB zu Buche.

Damit schrumpft das Team von Trainer Julian Nagelsmann weiter zusammen. Und auch im Transfer-Krimi um Robert Lewandowski hat Barca wohl ein neues Angebot nach München geschickt.