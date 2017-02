Mit Oral-B zum perfekten Siegerlächeln und Karten gewinnen!

Technik, Präzision und Perfektion – Eigenschaften, die Teil des Erfolgsrezepts vom FC Bayern München sind und dem Team oft guten Grund für ein Siegerlächeln geben.

Auf dem Feld hat der Trainer das Sagen. Abseits des Platzes vertrauen die Profis jedoch einem Coach, der ihnen das perfekte Siegerlächeln schenkt: Oral-B, Seriensieger wie der FC Bayern München. Neunmal in Folge holte eine elektrische Zahnbürste von Oral-B den Sieg bei Stiftung Warentest*. Und mit der Weltneuheit Oral-B GENIUS schickt sich nun ein Trainer an, das Zahnpflege-Coaching zu revolutionieren.

Was macht den perfekten Coach aus? Leidenschaft und Hingabe für den Sport, ein guter Draht zu seinen Spielern, Taktikverständnis und ein kühler Kopf während des Spiels sind nur einige Eigenschaften. Doch das Komplettpaket muss einfach stimmen. Das ist bei der Zahnpflege nicht anders. Die Oral-B GENIUS sticht als ein Zahnpflege-Coach hervor, der – so scheint es – von den besten Fußballtrainern gelernt hat. So lassen sich viele Parallelen zwischen der intelligenten elektrischen Zahnbürste und einem Weltklasse- Trainer finden:

Technik

+ © P&G/Oral-B Es sieht zwar oft leicht aus, doch hinter der überragenden Technik der Profis steckt harte Arbeit. Denn überragende Technik und individuelle Klasse können Spiele entscheiden. Auch die Technik der Oral-B GENIUS kann über deine Mundgesundheit entscheiden. Mit der bewährten 3D-Technologie entfernt sie bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Oszillierende, rotierende und pulsierende Bewegungen reinigen schonend und gründlich Zahn für Zahn.

Videoanalyse

+ © P&G/Oral-B In Spitzenclubs wie dem FC Bayern München wird schon seit Jahren die Videoanalyse eingesetzt. So wird Spielern genau aufgezeigt, wie sie das Spiel optimieren können. Ganz ähnlich arbeitet hier die Positionserkennungs-Technologie der Oral-B GENIUS. Hiermit 2 stellst du sicher, dass du putzt, wie vom Zahnarzt empfohlen, und keinen Bereich deines Mundes mehr auslässt. Ausgestattet mit Bewegungssensoren, verbindet sich die Oral-B GENIUS via Oral-B App 4.1 mit deinem Smartphone. Durch Unterstützung der Handy- Kamera weißt du immer ganz genau, welche Bereiche du noch putzen solltest, um das Beste aus deiner Mundpflege herauszuholen.

Spielverständnis und Sensibilität

Besonders in hitzigen Partien kann es schon mal heftiger zur Sache gehen. Hier ist es am Trainer, schnell einzugreifen, die Spieler zu warnen, in der Kabine zu beruhigen oder sie gar vom Feld zu nehmen, um keine rote Karte zu riskieren. Auch die Oral-B GENIUS warnt dich, damit du dein Zahnfleisch nicht unnötig „foulst“. Durch die dreifache Andruckkontrolle stoppt die elektrische Zahnbürste bei zu kräftigem Putzen die Pulsationen und wechselt automatisch in den Sensitiv-Modus.

Kaufe jetzt und spare! Im Februar kannst du dich zu einem tollen Preis von Oral-B überzeugen: 28 Tage lang gibt es ganze 28% Wechselbonus. Wie das geht? Einfach eine elektrische Zahnbürste von Oral-B kaufen, Kaufbelegkopie einsenden und 28% des Kaufpreises zurückerstattet bekommen** Wie du siehst, ist der Job als Coach kein leichter. Viele Faktoren entscheiden über Sieg oder Niederlage. Das gilt auch für deine Mundpflege. Doch mit den gleichen Eigenschaften, die den FC Bayern München auszeichnen, stellt dir Oral-B einen Zahnpflege-Coach zur Seite, der sein Handwerk versteht. Die Oral-B GENIUS unterstützt dich, so zu putzen, wie es dein Zahnarzt empfiehlt und sieht dabei verdammt gut aus. Und mit der 28% Cashback-Aktion im Februar kannst du bedenkenlos auf dem Transfermarkt zuschlagen*.

Tickets FC Bayern München - Eintracht Frankfurt zu gewinnen!

Mitmachen lohnt sich! Zusammen mit Oral-B verlosen wir 3 x 2 Tickets für das Spiel FC Bayern München - Eintracht Frankfurt am 11. März um 15.30 Uhr.

Und so geht's: Einfach das Formular ausfüllen und absenden. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!

* Ergebnis in „Test“ Ausgaben: 03/2016, 01/2015, 12/2013, 04/2013, 05/2011, 11/2006, 5/2003, 12/2000.

** Gültig für elektrische Zahnbürsten von Oral-B der Modellreihen 600 bis 9000, inklusive Munddusche, Center, Pulsonic und Kids. Gilt nicht für Vitality. Rabatt nicht an der Kasse erhältlich, nur bei Einsendung der Kaufbelegkopie. Mehr Infos unter oral-b.de.

*** Bei 2 mal täglich 2 Minuten Putzen