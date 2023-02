Die Tech-Investition der Fußballstars

Von: Philipp Kessler

Blaise Matuidi hat im Dezember 2022 seine Karriere bei Inter Miami beendet. Nun kümmert sich der französische Weltmeister von 2018 um seinen Tech-Fonds Origins. Viele Fußballstars haben investiert - auch Bayern-Profi Kingsley Coman.

Miami/München - Schießt Kingsley Coman ein Tor, verliert seine Mannschaft nie. Auch abseits des Rasens hat der Bayern-Star einen Volltreffer gelandet. Sein Kumpel und Ex-Teamkollege Blaise Matuidi (35) gründete Anfang 2022 einen Tech-Fonds namens Origins mit Sitz in den USA. Mittlerweile zählt dieser zu den 50 besten aufstrebenden Tech-Fonds der Welt. Neben Coman haben auch Fußballstars wie Olivier Giroud, Miralem Pjanic oder Paulo Dybala sowie Beauty-Doc Benoit Menye investiert. Im tz-Interview spricht Matuidi über seinen Fonds.

Monsieur Matuidi, woher kommt Ihre Affinität zur Technologiebranche?

Matuidi: Ich interessiere mich für Technologie, seit ich bei Paris Saint-Germain gespielt habe. Ich hatte sofort ein super Gefühl, als ich mit einigen Gründern und Unternehmern sprach. Ich dachte, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben: Spirit, Aufopferung, der Wunsch, ein Gewinner zu sein, Führungsqualitäten. Einige dieser Begriffe sind auch als Sportler wichtig. Ich mag es, die Visionen von Gründern zu sehen. Das hat mich so begeistert, dass ich daran teilhaben wollte. Ich habe dann angefangen, in ein paar Technologieunternehmen zu investieren.

In Europa sind wir als Fußballer nur in unserer eigenen Blase.

Und dann sind Sie mit Ihrem Wechsel zu Inter Miami in die Vereinigten Staaten gekommen.

Matuidi: Dort habe ich gesehen, dass Sportler im Vorteil sind, wenn es darum geht, auch Unternehmer zu sein. Sie sind mit Anwälten, Ärzten und Ingenieuren zusammen. In Europa sind wir als Fußballer nur in unserer eigenen Blase. Wir müssen unsere Vision über die Fußballindustrie hinaus erweitern. Ich wollte versuchen, den Fußballern diese Möglichkeit zu geben. Wir sind nicht nur Spieler, wir können viel mehr sein. Wir haben Einfluss. Die Leute schauen auf uns. Wir haben die Kraft zu helfen, etwas aufzubauen. Wir haben auch die Power, den Unternehmen mehr zu geben. Ich habe beschlossen, Origins zu gründen, einen Technologiefonds mit Einfluss. Viele Stars wie Olivier Giroud, Paulo Dybala, Miralem Pjanic und Kingsley Coman haben investiert. Wir arbeiten auch mit Leuten aus der Wirtschaft zusammen. Wir passen gut zusammen.

Mittlerweile sind Sie unter den 50 besten aufstrebenden Technologiefonds der Welt.

Matuidi: Die Leute waren überrascht. Ich würde sagen, dass wir bisher sehr gut abgeschnitten haben. Wir sind neu und haben bereits Erfolg. Das hilft uns zu wachsen. Aber das ist erst der Anfang. Mein Ziel ist es, jungen Spielern zu zeigen, dass sie nicht nur Fußballspieler sein können. Natürlich steht der Fußball im Vordergrund. Aber eine Karriere ist kurz. Man muss auch an die Zukunft denken. In ein paar Jahren wird es mehr Sportler geben, die in der Wirtschaft tätig sind.

Welche Unternehmen unterstützen Sie mit Origins?

Matuidi: Zum Beispiel moka.care, ein französisches Start-up, das verschiedene Dienste entwickelt hat, um das psychologische Wohlbefinden zu verbessern. Dieser Bereich ist nicht nur für Sportler wichtig, sondern für alle. Wir unterstützen auch alan, ein großes Unternehmen, das sich ebenfalls auf die psychische Gesundheit konzentriert. Auch Stadium Life wächst schnell, es ist ein Unternehmen im Metaverse. Interview: Philipp Kessler