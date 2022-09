Einbruch bei Thomas Müller: Diebe kamen während Barcelona-Spiel - Beute im Wert einer halben Million?

Von: Markus Christandl

Lisa und Thomas Müller wurden ausgeraubt: Nach tz-Informationen haben Unbekannte eine Beute im Wert von einem mittleren sechsstelligen Bereich mitgehen lassen.

Otterfing - Schock während des Champions-League-Spiels des FC Bayern am Dienstagabend: Während des Matches gegen Barcelona ging über eine Alarmzentrale bei der PI Holzkirchen gegen 22 Uhr die Meldung über einen Einbruch in der Gemeinde Otterfing ein.

Mehrere Streifen rasten zu dem Anwesen, doch die offenbar mindestens zwei Täter waren durch den Garten auf ein angrenzendes Feld in die Dunkelheit verschwunden.

Mit ihnen eine Beute im Wert von einem mittleren sechsstelligen Bereich, also rund einer halben Million Euro: Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände. Nach tz-Informationen hat sich der Einbruch bei Fußballstar Thomas Müller ereignet, der in der Gemeinde Otterfing auf Gut Wettlkam mit seiner Ehefrau Lisa eine Pferdezucht betreibt. Müller stand zur Zeit des Einbruchs auf dem Platz in der Allianz Arena.

Gegen 23.30 Uhr verließ er das Stadion entgegen seiner Gewohnheit, ein gewonnenes Spiel gerne länger zu analysieren. Er führte einen privaten Termin an, was aber keinen verwunderte, denn er hatte auch am Dienstag Geburtstag und wurde 33 Jahre alt.

Polizei sucht nach Müller-Einbrechern und bittet um Hinweise

Die Polizei suchte währenddessen mit einem Großaufgebot im Bereich von Gut Wettlkam, dabei war auch ein Hubschrauber und ein Hundeführer im Einsatz. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind die Einbrecher weiter flüchtig. Die Kripo Miesbach ermittelt am Tatort. Sie sucht unter der Telefonnummer 08025/2990 Zeugen.