Hitzfeld: "Erwarte Steigerung des FC Bayern“

München - Für Ottmar Hitzfeld entscheidet Fußball-Rekordmeister Bayern München das Rennen um die deutsche Meisterschaft für sich - den BVB sieht er dagegen chancenlos.

"Die Dominanz der letzten Jahre hat sich in dieser Saison noch nicht gezeigt. Von daher erwarte ich eine Steigerung des FC Bayern. Ancelotti wird mit seiner Mannschaft eine ganz andere Spielweise an den Tag legen. Langfristig sehe ich Dortmund als größten Konkurrenten, aber nicht in dieser Saison. Für den BVB ist die Meisterschaft gelaufen", sagte Hitzfeld in einem Exklusiv-Interview mit Sky Sport News HD: "Leipzig traue ich schon noch einiges zu, weil sie die Überraschungsmannschaft sind, weil sie einen sehr guten Kader haben und Hasenhüttl einen super Job macht. Leipzig wird Bayern in der Saison herausfordern, aber auf lange Sicht wird sich Bayern in der Saison absetzen und wird deutscher Meister."

SID