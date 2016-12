Ottmar Hitzfeld: So zeigt Carlo, dass er der Boss ist

„Ancelotti stellt nach Form auf“

+ © dpa Ottmar Hitzfeld. © dpa

München - Geht es nach Ottmar Hitzfeld, wird es den besten FC Bayern unter Carlo Ancelotti erst in der Rückrunde geben.

Der Ex-Trainer der Münchner in der BamS: „Ancelotti stellt nach Form auf. Er tut das aus Erfahrung und mit Weitblick. Er plant langfristig. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass seine Mannschaften immer in der zweiten Saisonhälfte stark waren und dann oft national und international Titel geholt haben.“ Dass Ribéry und Müller beim 3:0 gegen Leipzig nicht in der Startelf standen, sei ein Signal: „Ancelotti zeigt damit, dass er der Boss ist und kompromisslos aufstellt. Er hat die Verantwortung. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, kann das aber auch unangenehm werden.“