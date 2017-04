Hitzfeld: „Zwei Herzen in meiner Brust“

München - Am Mittwochabend trifft im DFB-Pokal-Halbfinale Borussia Dortmund auf den FC Bayern München. Ottmar Hitzfeld, ehemaliger Trainer beider Vereine kann sich aber nicht für einen Verein entscheiden.

Zweimal gewann Ottmar Hitzfeld, 68, die UEFA Champions League als Trainer, 1997 mit Borussia Dortmund gegen Juventus Turin, 2001 mit dem FC Bayern gegen den FC Valencia. Aber wenn die beiden Vereine am kommenden Mittwochabend im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinandertreffen, mag sich Hitzfeld nicht so recht entscheiden, für wen er jubeln soll: „Ich habe zwei Herzen in der Brust“, sagte der gebürtige Lörracher dem Westfälischen Anzeiger in einem Interview.

Erfolgreich mit Dortmund und den Bayern

In Dortmund hat seine Trainerkarriere an Fahrt aufgenommen, 1995 wurde er erstmals deutscher Meister, 1996 gelang die Titelverteidigung, 1997 dann mit dem Gewinn der Champions League der größte Coup. Nach einem Jahr als Sportdirektor wechselte er als Trainer zum FC Bayern, gewann dort vier Meisterschaften und auch hier 2001 die Königsklasse. „Von daher habe ich eine enge Beziehung zu beiden Vereinen“, erklärt der 68-Jährige seine Unentschlossenheit.

Auf den in einigen wenigen Jahren anstehenden Umbruch beim FC Bayern, sollten Franck Ribéry und Arjen Robben aufhören, angesprochen, geht Hitzfeld von großen Investitionen der Bayern aus, denn: „Kingsley Coman oder Douglas Costa werden meiner Meinung nach diese beiden nicht ersetzen können.“ Aktuell sehe er aber eine funktionierende Mannschaft.

Das komplette Interview und alle Informationen zu Borussia Dortmund finden Sie bei unseren Kollegen von wa.de.