Harry Kane in Lederhosen: Frau Katie reagiert auf ungewohntes Outfit ihres Mannes

Von: Luca Hartmann

Harry Kane ist voll beim FC Bayern angekommen – und zeigt sich jetzt auch erstmals in den traditionellen bayerischen Lederhosen. Seiner Frau Katie gefällt der Anblick.

München – Einen besseren Einstand beim FC Bayern hätten sich Harry Kane und die FCB-Bosse wohl kaum vorstellen können. Drei Tore und ein Assist in den ersten beiden Spielen, gegen Augsburg gleich der erste Bundesliga-Doppelpack. Doch nicht nur auf dem Platz macht Kane eine gute Figur, auch in bajuwarischer Tracht sieht der Engländer gut aus.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München A-Länderspiele: 84 Einsätze für England Größte Erfolge:\t WM-Torschützenkönig, Premier-League-Torschützenkönig (3)

Kane posiert mit Müller und Davies in Lederhosen

Kurz bevor das Oktoberfest beginnt, zeigte sich bereits die ganze Bayern-Mannschaft zum traditionellen Shooting in Lederhosen bei Sponsor Paulaner. Dabei hatte Kane noch gefehlt, weil er bei seiner Frau Katie Goodland in London war, die dort das vierte gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat.

Den Termin mit Lederhosen, Weißbier und Weißwurst holte Kane an der Seite von Thomas Müller und Alphonso Davies nach. „Das ist ein neues Outfit, das ich noch nie getragen habe und an das ich mich gewöhnen muss“, sagte Kane schmunzelnd nach dem Termin, bei dem er offenbar auch mit den engen Hosen zu kämpfen hatte.

Ob in Lederhose oder im schwarzen Anzug: Harry Kane macht nicht nur im Bayern-Trikot eine gute Figur. © FC Bayern/Twitter und IMAGO / PA Images

Kane‘s Frau Katie reagiert auf Lederhosen-Shooting

Seine Ehefrau Katie hatte jedoch offenbar Freude am Anblick ihres Liebsten in dem ungewohnten Outfit. In ihrer Instagram Story postete die 30-Jährige am Dienstag ein vom FC Bayern veröffentlichtes Bild vom Shooting und versah den Schnappschuss mit Emojis von anstoßenden Biergläsern und einem Hand geformten Herz.

Katie Goodland ist Sportwissenschaftlerin und arbeitet als Fitnesstrainerin. Neben Fotos von Mann Harry und ihrer Familie zeigt sich Goodland ihren knapp 300.000 Followern auch regelmäßig bei sportlichen Aktivitäten. Kane und seine Frau kennen sich bereits seit Kindheitstagen und kamen als Teenager als Paar zusammen. Im Jahr 2017 folgte die Verlobung und 2019 die Hochzeit.

Katie Goodland spielte wichtige Rolle beim Wechsel

Wie wichtig ihm seine Frau ist, betont Kane immer wieder in Interviews. „Sie bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. […] Wenn ich mich wegen etwas schlecht fühle oder mir etwas von der Seele reden muss, kann ich mich einfach an sie wenden“, sagte der Stürmer zum englischen Portal Mirror.

Auch bei seinem Wechsel nach München spielte Goodland wohl eine wichtige Rolle, unterstützte ihren Mann bei seinem Wechselwunsch nach allen Kräften. Kurz nach seiner Vertragsunterschrift schrieb sie auf Instagram: „Ich bin stolz auf dich. Das ist der Start eines tollen neuen Abenteuers und wir können es nicht abwarten, dich dabei zu begleiten.“

Katie Kane (li.) und Ehemann Harry mit den gemeinsamen Kindern. © IMAGO/John Walton

Kane und Ehefrau Katie suchen Haus in München

Sportlich stellt Kane beim FCB bereits Rekorde auf, doch für ihn und seine Frau stehen in den nächsten Wochen auch abseits des Platzes wichtige Entscheidungen an. „Wir müssen jetzt erst einmal ein Haus finden. Ich denke, dass das so sechs Wochen bis zu ein paar Monaten dauern wird. Das wird die wichtigste Aufgabe für mich in den kommenden Wochen“, sagte Kane vergangene Woche.

Die Geburt von Sohn Henry Edward habe seine Frau derweil gut überstanden. „Henry geht es gut, sie sind in London. Bei der Geburt ist alles gut gegangen, meiner Frau geht es ebenfalls gut. Vier Kinder halten dich auf Trapp, aber Henry ist entspannt, er schläft viel“, sagte der Stürmer. Sein Sohn soll wohl eines Tages auch Deutsch sprechen. (LuHa)