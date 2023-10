Der Bayern-Ninja in der Form seines Lebens

Von: Alexander Kaindl

Leroy Sané nutzte im Bayern-Training die Vorzüge seines Outfits – konnte Teamkollege Kingsley Coman aber noch nicht vollends vom Ninja-Look überzeugen. © Lackovic / Sven Simon / Imago

Er ist aktuell einer der Fixpunkte in der Mannschaft des FC Bayern München. Leroy Sané muss sich nicht verstecken – höchstens im Training vor der Kälte.

München – Montag, goldene Herbstsonne über München: Der FC Bayern bereitet sich vor der Abreise in die Türkei noch einmal an der Säbener Straße auf das Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul (alle TV-Infos zum Duell) vor. Mit dabei: Ein bestens gelaunter Leroy Sané – samt auffälligem Outfit.

Leroy Aziz Sané Geboren: Geboren: 11. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Essen Bisherige Vereine (u. a.): Schalke 04, Manchester City, FC Bayern München Größte Erfolge: Deutscher Meister (3), Englischer Meister (2), Englischer Pokalsieger (1)

Leroy Sané im Ninja-Look beim Bayern-Training

Denn der Bayern-Star kam in jener Einheit ziemlich vermummt daher, trug eine Maske über dem Kopf. Möglich machte das seine Trainings-Klamotte, das „Warmtop UCL Teamline“ wie es ganz offiziell heißt. Darin ist ein zusätzlicher Schutz gegen Kälte integriert, den es wohl bei den noch relativ milden Temperaturen in der bayerischen Landeshauptstadt gar nicht gebraucht hätte.

Sané hatte trotzdem Lust drauf und sorgte damit für zusätzlichen Gesprächsstoff bei den Fans. In den sozialen Netzwerken wurden die Bilder des Nationalspielers mit den Power Rangers (Kinder-TV-Serie aus den Neunzigern) verglichen. Auch Ninja-Erinnerungen kamen bei dem einen oder anderen Anhänger auf. So oder so: Beide Kämpfer zeichnet Kraft, Ausdauer und Technik aus – passend zu Sané, der momentan eigentlich gar keinen auffälligen Trainingsanzug brauchen würde, um im Mittelpunkt zu stehen.

Leroy Sané mit Top-Werten und Top-Leistungen

Denn der mittlerweile 27-Jährige befindet sich seit Wochen, ja Monaten, in einer herausragenden Verfassung. Er ist gesund, fit, motiviert – und auch beflügelt von seinen bisherigen Erfolgserlebnissen. In acht Bundesligaspielen erzielte Sané in dieser Saison sechs Tore, ein weiteres bereitete er vor. Hinzu kommen geniale Dribblings und Pässe. Zum Vergleich die Bundesliga-Bilanz der Vorsaison: 32 Partien, acht Treffer, sieben Assists.

Sané ist ligaweit der viertschnellste Spieler (Top-Speed 35,82 km/h), nur Bayern-Kollege Alphonso Davies, Stuttgarts Silas Katompa Mvumpa und Leverkusens Jeremie Frimpong (alle 35,97 km/h) sind noch flinker unterwegs. Davies (267) und Frimpong (286) sind auch in Sachen Sprints ganz vorne – Sané folgt mit 248 auf Platz drei.

Im Video: Kimmich beeindruckt von Sané: „Er entscheidet die Spiele“

Der Bayern-Ninja in der Form seines Lebens

Bisher schien vor allem die Konstanz immer ein Sané-Manko zu sein. Gut möglich, dass er dieses endgültig zur Seite gelegt hat. Großen Anteil daran dürfte auch sein Trainer Thomas Tuchel haben, der Sané das Vertrauen zu geben scheint, das er so dringend benötigt. Der frühere Schalker gilt als großer Guardiola-Anhänger, sprach und spricht immer positiv von seinem einstigen Lehrmeister aus City-Zeiten. Weil Tuchels Fußball-Philosophie sehr nahe an der von Pep ist, fühlt sich Sané bestens aufgehoben. Und zahlt nun eben mit Leistung zurück.

Ist der Bayern-Ninja gar in der Form seines Lebens?

Leroy Sané glänzt auch beim DFB

Auch unter Vorgänger Julian Nagelsmann lieferte der schnelle Flügelstürmer immer wieder großartige Auftritte ab. Hin und wieder folgten dann aber Täler, teilweise gab es gar Pfiffe der Bayern-Fans. Ein Umstand, der bei der derzeitigen Verfassung des Nationalspielers schwer vorstellbar ist. Auch im DFB-Trikot glänzte der gebürtige Essener zuletzt.

Für Sané gibt es aktuell also keinen Grund, sich zu verstecken – höchstens mit dem Ninja-Outfit auf dem Trainingsplatz, wenn es tatsächlich kälter wird. (akl)

