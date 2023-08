Neues Glamour-Paar beim FC Bayern: Zugang liebt ESC-Star, an den sich viele noch erinnern dürften

Von: Armin T. Linder

Paukenschlag rund um den Wechsel von Daniel Peretz zum FC Bayern: Der Neuzugang ist mit einem ESC-Star liiert, an den sich viele Fans noch erinnern dürften.

München - Der FC Bayern bekommt nicht nur einen neuen Torhüter, sondern auch ein echtes Glamour-Paar. Denn Daniel Peretz (23), den die Roten für angeblich fünf Millionen Euro plus Boni von Maccabi Tel Aviv verpflichten, hat eine sehr prominente Freundin.

Bisher wurde über ihre Beziehung nur gemunkelt, schon seit Wochen wird in Israels Medien darüber berichtet. Doch fast zeitgleich zu seinem Wechsel wird auch ihre Liebe offiziell.

Daniel Peretz und Noa Kirel sind wohl ein Paar. © Beautiful Sports/Imago / Cover-Images/Imago

FC-Bayern-Zugang Daniel Peretz und Eurovision-Song-Contest-Star Noa Kirel sind ein Paar

Die Glückliche an der Seite von Daniel Peretz ist keine Geringere als Noa Kirel. Sie ist einer der größten Popstars ihres Landes, und im Mai 2023 wurde sie auch weit über die Grenzen hinaus bekannt: Die 22-Jährige nahm am Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool teil. Bei ihrer knallig-ambitionierten Show ging im Halbfinale etwas schief, und es kam zu einer Hosen-Panne. Im Finale lief dann alles glatt, und die Sängerin landete mit „Unicorn“ auf dem Treppchen. An die Drittplatzierte dürften sich jedenfalls noch viele ESC-Fans rund um die Welt erinnern.

Daniel Peretz und ESC-Star Noa Kirel posieren schon

Verschiedene Medien in Deutschland und Israel zeigen gemeinsame Fotos und Videoaufnahmen, die in Isreal am Flughafen entstanden sein sollen. Beide posieren teils bereitwillig für den Fotografen. So wird mit Transfer auch ihre Beziehung offiziell – und ESC-Star Kirel vielleicht auch bald auf der Tribüne der Allianz Arena auftauchen, um Peretz die Daumen zu drücken?

Wenn er denn spielt. Zunächst ist der 23-Jährige als Backup von Sven Ulreich eingeplant, der wiederum im Kasten steht, bis Manuel Neuer sich zurückmeldet. Doch die FC-Bayern-Verantwortlichen trauen Peretz wohl das Zeug zum Stammkeeper zu. Löst er eines Tages vielleicht sogar das Oldie-Doppel ab?

ESC-Star Noa Kirel ist auch bei Instagram erfolgreich

Noa Kirel ist nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern auch in den sozialen Medien. Sie hat etwa satte 1,8 Millionen Follower bei Instagram. Die ESC-Teilnahme dürfte ihr weitere Fans beschert haben, die bald durch FC-Bayern-Anhänger weiter wachsen könnten. Auf ihrem Kanal gibt es Schmink-Bilder, Bikini-Fotos oder auch mal alltäglichere Einblicke wie Kirel im Supermarkt.

In Israel ist sie wohl (noch) der größere Star der beiden – das zeigt sich daran, dass etwa israelhayom.com titelt: „Noa Kirels Freund, Torwart Daniel Peretz, vor Unterschrift bei historischem Deal mit Bayern München“. Kirel hatte übrigens davor auch schon ein Promi-Paar gebildet – sie war mit Männer-Model Tomer HaCohen zusammen. Jetzt lieben sich also Kirel und Peretz. Beim FC Bayern gibt es auch schon andere Glamour-Duos – zum Beispiel Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar. (lin)